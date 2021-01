Chełmno. Pensja dyrektora ChDK zmniejszy się po tym, jak opiekę nad ECWM przejmuje ZAZ?

- Chciałbym wiedzieć, o ile zmniejszy się wynagrodzenie dyrektor Chełmińskiego Domu Kultury, po tym, jak została mocno odciążona z obowiązków? - pyta Czytelnik. - Jest pandemia, za wiele ich chyba nie ma, niewiele się dzieje, a tu jeszcze uwolnienie z zarządzania, dbania o kadrę i funkcjonowania Ośrodka Wypoczynkowego nad Jeziorem Starogrodzkim. Chyba naturalne w każdym zakładzie pracy jest, że skoro zostaje się odciążonym z obowiązków, ma się ich zdecydowanie mniej to ma to wpływ na pensję. Jak to wygląda w tym przypadku?

Zapytaliśmy więc wywołanego przez burmistrza Artura Mikiewicza jego poprzednika - Mariusza Kędzierskiego o racjonalność gospodarowania środkami.

- Po przeszło dwóch latach kadencji obecny burmistrz ciągle porównuje swoje poczynania do moich - dziwi się Mariusz Kędzierski. -Staje się to już męczące i jest, delikatnie mówiąc, niefajne. „Jako obecny burmistrz oszczędnie i racjonalnie gospodaruję środkami na wynagrodzenia” - pisze Artur Mikiewicz, czyli: 1. zatrudnił zastępcę burmistrza, 2. zatrudnił specjalistę ds. komunikacji, 3. zatrudnił dyrektora Muzeum Ziemi Chełmińskiej w czasach pandemii zamiast wyłonić go po ustaniu Covid-19, 4. sankcjonuje istnienie dwóch etatów księgowych w ChDK pomimo oddania ośrodka nad Jeziorem ZAZ-owi Drzonowo, 5. ma dwie kancelarie prawne, 6. zatrudnił specjalistę ds. organizacji imprez w ChDK - tylko po co to zrobił? Ilość imprez jest obecnie „przytłaczająca” - można było zrobić to po pandemii. Podsumowując: wypowiadanie się o nieadekwatności nagród dla jednego kierownika, który zarządzał ChDK, "Rondem" i ośrodkiem nad Jeziorem Starogrodzkim i ECWM jest w tej sytuacji co najmniej niesmaczne.