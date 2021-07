Chełmno się zaróżowiło. Wygląda obłędnie! Zobaczcie zdjęcia

W Chełmnie nie brakuje miejsc udekorowanych kwiatami. Co roku wykonywane są liczne nasadzenia, a pracownicy zieleni miejskiej dbają o właściwą pielęgnację zieleni. W tym roku róże okrywowe Marathon wyjątkowo bujnie rozkwitły przy kilku ulicach i w kilku miejscach. Nasadzono ich więcej niż w poprzednich latach. I teraz cieszą oko mieszkańców i turystów, którzy podkreślają, że tworzą piękne różowe aleje.

- Dziękuję, w imieniu wszystkich pracowników Urzędu Miasta Chełmna, pracownikom zieleni miejskiej za wykonanie kolejnego etapu pracy - mówi Klaudia Peplińska, specjalistka ds. promocji i komunikacji społecznej Urząd Miasta Chełmna. - Cztery panie, jeden pan - to niewielka ekipa, która skończyła ukwiecanie, a teraz będzie dbać o te kwiaty i pielęgnować tę zieleń. W tym sezonie zakończyły ten etap wcześnie. Ich praca wielokrotnie w tym sezonie była opisywana, chwalona, a jej efekty pokazywane na zdjęciach. Nasze miasto jest miastem zielonym, pełnym kolorów, mamy parki i zielone tereny rekreacji w samym centrum miasta, co zauważane jest przez gości. Staramy się co roku zaskakiwać. Także osoby z zieleni miejskiej, mimo iż niektóre pracują tam po 20 lat, wciąż mają świeże spojrzenie, fantazję, proponują inne możliwości i formy ukwiecania Chełmna, tworzenia dywanów kwiatowych.