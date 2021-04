Chełmno. Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Manowce zaprasza na warsztaty plecionkarskie

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Manowce zaprasza zainteresowanych do udziału w bezpłatnych warsztatach plecionkarstwa pomorskiego - jednego z ginących zawodów naszego regionu.

Tradycje plecionkarskie na ziemi chełmińskiej

Jak wskazują materiały etnograficzne (W. Łęga, Ziemia Chełmińska, O. Kolberg, Dzieła Wszystkie, t. 39 Pomorze) ziemia chełmińska posiadała dwie tradycje plecionek. Jedna z nich dotyczy wikliniarstwa, jest bardziej popularna i praktykowana do dziś. Jej tradycja przetrwała m.in. w Brukach Kokocka.

- Drugą mniej powszechną dziś jest metoda plecionek za pomocą korzenia sosny lub świerku - podkreśla Natalia Zacharek ze Stowarzyszenia. - Plecionki te były niezwykle wytrzymałe i często służyły np. do noszenia ziemniaków. Pójdźmy dalej - Kaszubi do połowy XX w. wyplatali za pomocą korzenia sosny kosze tkane tak ciasno, że służyły do noszenia wody – materiał, z którego były wyplatane pęczniał i był świetnym środkiem do noszenia ryb z wodą. To te kosze – zapomniane i niezwykle piękne są obiektem naszych zainteresowań. Zapraszamy do uczestniczenia w zajęciach trwających siedem miesięcy, które mają na celu naukę wielu technik plecionkarskich. Zajęcia rozpoczynamy od maja i kończymy w listopadzie. Kosze, które będziemy tworzyć podzielone zostały na poziomy trudności. Naszym celem jest nauka kosza archaiczną metodą spiralną, której sploty były tak ciasne, że nie przepuszczały wody.