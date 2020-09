Chełmno - te pół miliona jest dla was! Oto propozycje w Budżecie Obywatelskim - dzielcie, głosujcie. Chodzi o te miejsca - zdjęcia

Aż 16 propozycji na działania i inwestycje do zrealizowania w Chełmnie zyskało pozytywną opinię komisji i znalazło się na liście projektów przyjętych do głosowania w ramach Chełmińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. A w nim jest do podziału, przypomnijmy, aż pół miliona złotych!

Głosowanie w Budżecie Obywatelskim potrwa od 7 do 21 września. Jest 16 projektów, które komisja przyjęła do głosowania.

Projekty są różne i dotyczą wielu zakątków miasta. Oto propozycje mieszkańców Chełmna Pierwszy to "ZaDucha nam niestraszna, czyli zagospodarowanie przestrzeni w obrębie Kościoła św. Ducha" . Projekt ma na celu zagospodarowanie przestrzeni przy kościele św. Ducha od ul. Toruńskiej do punktu widokowego. Celem jest, by to miejsce nie służyło do wyprowadzania psów, ale też stało się miłym zakątkiem, w którym będzie można się zrelaksować. Szacunkowy koszt zadania to 65.066 złotych. Autorem jego jest Iga Jambor-Skupniewicz. Wyposażenie ośrodka wypoczynkowego nad Jeziorem Starogrodzkim w defibrylator AED to druga z propozycji. Projekt dotyczy zakupu i wyposażenia Ośrodka Wypoczynkowego w automatyczny lub półautomatyczny defibrylator AED. Wskazane byłoby umieszczenie tabliczek informacyjnych wskazujących jego lokalizację. Szacunkowy koszt to 6 tys. złotych, a autorem jest Tomasz Katrzyński.

Kolejny to "Budowa wiaty w Osadzie Średniowiecznej" - projekt Magdy Pilarskiej wartości 60 tys. złotych. To budowa drewnianej wiaty z zabudowaną jedną ścianą oraz 8 stołów i 16 ław z oparciem. Utwardzenie podłoża i oświetlenie elektryczne podłączone do istniejącej instalacji elektrycznej. Akademia Rycerska – cykl zajęć i treningów średniowiecznych metod walki - to projekt wartości 20 tys. złotych zgłoszony przez Katarzynę Strzelecką. Zorganizowany przez Zastęp Rycerski z Chełmna cykl zajęć i treningów średniowiecznych metod walki (szermierka, łucznictwo, artyleria) oraz gier i zabaw plebejskich. Przeznaczony dla dzieci, młodzieży i dorosłych bez ograniczeń ilości uczestników. Termin realizacji projektu maj - wrzesień 2020 (2 razy w miesiącu sobota lub niedziela). Plac zabaw „Na Górce” na os. M.C. Skłodowskiej wartości 150 tys. złotych i autorstwa Marcina Kleczkowskiego to projekt dotyczący budowy placu zabaw dla dzieci i miejsca odpoczynku dla rodziców. Wynika z braku placów zabaw na osiedlu, nie licząc tego znajdującego się przy SP nr 4, który - jak wskazuje - jest często niedostępny dla mieszkańców.

Kulturalne spotkania przy kawie – cykl spotkań ze znanymi osobami ze świata sportu, filmu, muzyki, nauki i rozgrywki to projekt za 80 tys. złotych Ewy Porożyńskiej. To wydarzenie o charakterze kulturalnym i prospołecznym - cykl 10 darmowych spotkań autorskich polegających na rozmowach i wywiadach ze znanymi postaciami z wielu dziedzin. Konserwacja zbioru 12 barokowych obrazów z połowy XVIII w. w Kościele śś. Piotra i Pawła to projekt złożony przez Marka Zielińskiego, oszacowany na 160 tys. złotych. Celem jest konserwacja unikalnego zespołu dużych obrazów, których stan nie pozwala na ich wyeksponowanie we wnętrzu świątyni. Obrazy są malowane techniką olejną na płótnie zamontowanym na solidnym drewnianym podobraziu. Powierzchnia każdego z obrazów to ok. 1,5 m2. Prace muszą być przeprowadzone w wyspecjalizowanej pracowni konserwatorskiej. Siłownia pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chełmnie to kolejna propozycja. Marelna Nowak, autorka, wartość oszacowała na 65 tys. złotych. Projekt zakłada utworzenie siłowni zewnętrznej złożonej z 10 stanowisk, obejmujących urządzenia do treningu siłowego i ćwiczeń usprawniających koordynację i wytrzymałość. Z urządzeń będą mogły korzystać osoby bez względu na płeć, wiek i stopień wytrenowania organizmu.

Recyklomat na terenie miasta ma polegać na umieszczeniu urządzeń, do których mieszkańcy mogą wrzucać odpady. W zamian za to otrzymają np.: ECO-punkty wymienne na nagrody (bilety do kina, zniżki na kawę). Projekt złożyła Agata Forney, a jego wartość to 90 tys. złotych. Zakup trzech sztuk defibrylatorów AED w celu umieszczenia ich na rynku, ul. Dworcowej i os. M.C. Skłodowskiej lub Polnej - realizacji tego zadania chciałby Sławomir Karnowski. Projekt oszacowano na 18 tys. złotych. Defibrylator to urządzenie medyczne, którego zadaniem jest wyciszenie migotania komór serca i dzięki temu, usystematyzowanie jego rytmu. Został skonstruowany tak, by w odróżnieniu od defibrylatora szpitalnego służyć w warunkach zewnętrznych, w miejscach publicznych, takich jak instytucje, urzędy czy ośrodki sportowe a także po porostu na ulicy. i by każdy mógł go użyć.

Przejście dla pieszych na ul. Toruńskiej - ten projekt, którego wartość oszacowano na 21,5 tys. złotych, dotyczy wyznaczenia przejścia na wysokości ul. Toruńskiej 39-41 do sklepu DINO. Autorem również jest Sławomir Karnowski. Projekt dotyczący modernizacji trybun stadionu miejskiego wraz z zadaszeniem, wartości 230.174,82 złotych złożył Rafał Dobrowolski. Chodzi tu m.in. o dwa zadaszenia trybun i o 500 siedzisk, a także stworzenie chodników międzyrzędowych i reprofilacji murków oporowych, betonowych. Skatepark, plac zabaw i sygnalizacja w Chełmnie Budowa skateparku w centrum miasta to projekt wartości 500 tys. złotych, a współautorkami są Iwona Szerechan-Mitura i Izabela Tomczak. Podkreślają, że należy wziąć pod uwagę lokalizację umożliwiającą łatwe przejście pieszo dzieciom i młodzieży z każdego krańca miasta do centrum. Teren musi być dostępny dla dzieci i młodzieży do zmierzchu oraz w miarę oświetlony.

Plac zabaw z siłownią przy ul. Brzoskwiniowej dotyczy budowy nowego ogrodzonego placu zabaw z siłownią do użytku dla dzieci oraz dorosłych. Szacunkowy koszt zadania to 110 tys. złotych, a pomysłodawczynią jest Dorota Kotowska.

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Toruńskiej i ul. Piotra Skargi - ten projekt dotyczy zainstalowania na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych sygnalizacji świetlnej. W związku z licznymi wypadkami na tym skrzyżowaniu i niebezpieczeństwem związanym z przechodzeniem przez te skrzyżowanie. Wartość to 100 tys. złotych, a chciałby by powstała na pewno autor - Dariusz Sporny. Ścieżka pieszo-rowerowa z oświetleniem od Plant Kolejowych do ul. Brzoskwiniowej - ten projekt Ilony Olewniczak zakłada modernizację byłego torowiska biegnącego, poniżej ścieżki pieszo-rowerowej do Grubna, w stronę Żelaznego mostu. Stworzenie ścieżki rowerowej dla poprawy bezpieczeństwa rowerzystów i idących do szkół dzieci i wszystkich, którzy mieszkają wzdłuż byłego torowiska i codziennie pokonują tę drogę pełną dziur, kamieni i błota, która po deszczu jest nieprzejezdna. Projekt zakłada też oświetlenie. Szacunkowy koszt zadania to 500 tys. złotych.

Zasady głodowania w Budżecie Obywatelskim w Chełmnie Głosować można elektronicznie na stronie https://bo.chelmno.pl, a także tradycyjnie, wypełniając kartę do głosowania w Urzędzie Miasta Chełmna (parter, pokój 101), wysyłając kartę na adres urzędu lub w wyznaczonych punktach: Chełmińskim Domu Kultury, Rondzie, Miejskiej Bibliotece Publicznej. Głosować może każdy mieszkaniec Chełmna mający co najmniej 13 lat przez oddanie głosu na karcie do głosowania. Każdy może oddać tylko jedną kartę, w której wybiera maksymalnie trzy projekty zadań, z zastrzeżeniem, że suma ich wartości kosztorysowych nie przekroczy kwoty BO. Za nieważne uznaje się: karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, posiadające skreślenia i poprawki, niezawierające wymaganych danych i bez zgody na przetwarzanie danych osobowych, karty do głosowania, w których nie postawiono znaku X w żadnej z kategorii, głosy oddane przez mieszkańca na więcej niż na jednej karcie lub oddane na zadania, których suma przekracza kwotę BO, a także oddane przez osoby nieuprawnione.

