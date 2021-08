Chełmno. W nocy jacht osiadł na niewidocznej ostrodze na Wiśle

Chełmińscy strażacy zostali poinformowani o zdarzeniu na wodzie. Na mieliźnie, na odcinku Wisły w Chełmnie, utknął jacht, którym płynęły dwie osoby.

Jacht utknął na mieliźnie na Wiśle w Chełmnie

- Jacht uderzył w zatopioną ostrogę rzeczną, utknął - relacjonują strażacy z KP PSP Chełmno, którzy ruszyli z pomocą. - Dwie osoby, które nim płynęły, nie zostały poszkodowane. Zwodowaliśmy nasz ponton, oświetliliśmy teren i popłynęliśmy do jachtu. Jednak ze względu na to, że była to noc i w związku z tym ograniczona widoczność, zdecydowaliśmy, że próbę wydostania jachtu podejmiemy rano.