Chemik Moderator Bydgoszcz - Zawisza Bydgoszcz na remis. Wyniki IV i V ligi piłkarskiej

Koniec meczu. Dziękujemy za uwagę. Niebawem galeria zdjęć z meczu oraz kibiców, a także materiały wideo.

90+1 - Ostatnie minuty to duża przewaga Zawiszy, ale bez efekt bramkowego

90 - Sędzia dolicza 3 minuty

90 - Żółta kartka dla Winieckiego za faul. Zmiana w Chemiku Za Rogowskiego wchodzi Skiba

87 - Potężny strzał Mateusza Oczkowskiego, ale czujny był w bramce Klon. W ostatnich minutach zawiszanie przeważają

86 - Zmiana w Chemiku. Kota zastępuje Winiecki.

81- Ładna akcja chemików, zakończona główką Perlińskiego.

80 - Dwie zmiany w Zawiszy. Na boisko weszli Maciejewski i Czyżniewski, którzy zmienili Jaskólskiego i Piekusia.

80 - Żółta kartka dla Jastrzembskiego

76 - Żółta kartka dla Lipkowskiego za faul.

75 - Perliński wywalczył rzut wolny około 22 metrów przed bramką. Strzelał Rysiewski, ale prosto w mur

71 - Ładna dwójkowa akcja Sochania z Sochaniem. Piłkę po strzale tego ostatniego na róg wybił Kacprzak

67 - Druga zmiana w Zaiwszy. Prejsa zastępuje Zniszczoł

66 - Pierwsza zmiana w Zawiszy. Żyliński zastępuje Kozłowskiego

62 - Rożny dla Zawiszy, ale źle dośrodkował Mielcarek.

60 - Akcja rezerwowych Chemika. Prawą stroną pomknął Lipkowski, dograł do Sobczyka, ale jego strzał zablokował Witucki.

56 - Sobczyk wywalczył kolejny róg. Z piłką znowu minął się bramkarz Zawiszy, ale Perliński nie skorzystał z prezentu i główkował obok słupka

54 - Kolejna zmiana w Chemiku. Katerlę zastępuje Sobczyk

51 - Tym razem róg dla Zawiszy. Główkował Witucki nad bramką. Pierwsza zmiana w Chemiku. Serafina zastępuje Lipkowski

47 - Rzut rożny dla Chemika. Dośrodkowywał Rysiewski, główkował Pieczyński, ale obok bramki

46 - Druga połowę rozpoczynają gospodarze. Obie drużyny bez zmian

Koniec pierwszej połowy - z relacją wracamy za około kwadrans

45 - Drugi róg dla Zawiszy. Dośrodkowuje Mielcarek. Główkował Jastrzembski, ale niezbyt mocno i Klon z łatwością złapał futbolówkę.

42 - Tym razem atak Zawiszy zakończony strzałem Michała Oczkowskiego, który jednak minął bramkę Chemika

37- Bardzo ładna akcja Perlińskiego, który minął obrońców Zawiszy i technicznym strzałem próbował zaskoczyć bramkarza niebiesko - czarnych, ale piłka minęła bramkę

31 - Chemicy zaczynają grać coraz odważniej

25 - Technicznie zza pola karnego strzelał Mielcarek. Pomylił się niewiele

24 - Pierwsza żółta kartka. Mateusz Oczkowski ukarany za faul

21 - Groźna akcja Chemika. Z wolnego dośrodkowywał Rysiewski, bramkarz Zawiszy minął się z piłką, dopadł do niej Kot, ale uderzył obok bramki

18 - Pierwszy cel strzał zawiszan. Zza pola karnego uderzył Żylski, ale Klon pewnie złapał piłkę

14 - Dobrą okazję miał Żylski po dograniu Piekusia, ale napastnik Zawiszy uderzył nad poprzeczką

11 - Pierwszy róg dla Zawiszy. Dośrodkowywał Mielcarek, ale słaba główka Jastrzembskiego

7 - Na razie częściej przy piłce goście, którzy przenieśli ciężar gry na połowę Chemika, który liczy na kontry

4 - Pierwszy strzał zawiszan, ale niecelny

1 - Rozpoczynają zawiszanie. Na trybunach 250 osób, ale za obiektem Chemika grupa około 100 fanów niebiesko-czarnych, którzy dopingują swoich ulubieńców.