Choinki w Kujawsko-Pomorskiem. Takie są ceny drzewek na Boże Narodzenie 2021

"Jeśli choinka, to w tym roku tylko z lasu‼ Pachnąca żywicą i ekologiczna. Pan Józef, Leśniczy Szkółkarz wyhodował dla Państwa kilka tysięcy drzewek świerka pospolitego - do wyboru, do koloru", tak reklamuje drzewka na Facebooku Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń. Kto zajrzy do Mokrego Lasu w gminie Golub-Dobrzyń, w dniach 16 - 23.12 (godz. 9 - 13), będzie mógł wybrać i wyciąć wybrane przez sobie drzewko.

Ile kosztuje takie "choinkobranie"? Co z cenami bożonarodzeniowych drzewek w innych kujawsko-pomorskich miejscowościach? Szczegółów szukajcie w naszej galerii!