Przepis na barszcz czerwony wigilijny - od podstaw. To idealna zupa na święta Bożego Narodzenia

Tradycyjna wieczerza wigilijna składa się z 12 potraw, tylu, ile mamy miesięcy w roku. Jedną z nich jest barszcz, który 24 grudnia powinien być postny, przejrzysty i czerwony. Zamiast kupić gotowy i w Wigilię jedynie podgrzać, zachęcamy do zrobienia własnego.

Jak zrobić barszcz wigilijny? Oto potrzebne składniki

Pierwszy składnik, czyli kwas buraczany wzbudził obawę? Na końcu wyjaśniamy, jak go zrobić (jeśli nie zdecydujecie się na zakup gotowego). Podane składniki wystarczą na 4 porcje.

Przepis na postny czerwony barszcz wigilijny

Jak zrobić zakwas do chleba? Zobacz prosty przepis

Jak zrobić zakwas buraczany do barszczu wigilijnego?

Umyte buraki obieramy i kroimy na grube plastry. Ciasno układamy w kamiennym, ceramicznym, ewentualnie szklanym naczyniu. Ząbki obranego czosnku przekrawamy na pół. Dodajemy je razem z zielem angielskim i liściem laurowym wciskając między buraki. Mieszamy wodę z solą aż się rozpuści, dodajemy sok z kiszonych ogórków lub kapusty. Zalewamy takim roztworem buraki, by wszystkie przykryły się wodą.

Naczynie należy teraz przykryć gazą albo ściereczką, może być tetrowa pielucha. Do zamocowania przydatna będzie gumka lub sznurek. Zostawiamy buraki z dodatkami na ok. tydzień w ciepłym miejscu. Sprawdza się tu górna szafka w kuchni. Jeśli jest to bardzo ciepłe miejsce, czas kiszenia będzie krótszy, warto zakończyć już po 5 dniach. Stan w naczyniu sprawdzamy codziennie i jeśli pojawia się piana - zbieramy ją czystą łyżką.

Gotowy kwas będzie miał ciemną barwę. Gotowy zakwas przelewamy przez gazę do słoika i możemy przez ok. 3 tygodnie przechowywać do świąt w lodówce.