Chora na raka kobieta opiekuje się w Inowrocławiu bezdomnymi zwierzętami. Zaczyna brakować karmy

54-latka z Inowrocławia sama wychowywała dorastającą córkę. Pracowała w służbie zdrowia. Żyły sobie obie spokojnie. Do czasu. Nastał listopad 2020 roku. Matka szykowała się do pracy. Nagle źle się poczuła. Ból nie ustępował przez parę dni. Trafiła do szpitala.

- Zdiagnozowano u mnie nowotwór - wspomina kobieta. - Od tamtej pory wiele tygodni spędziłam w szpitalach. Miałam dwie operacje.

Wraca do zdrowia, niedawno wróciła do domu i zwierzaków.