Pies zamieszkał na cmentarzu w Bydgoszczy. Pozbawiony pana, ale nie pozbawiony uczuć

PLUS Wojna wszystkich ze wszystkimi, czyli skutki niebezpiecznej gry polityków z mediami. ROZMOWY (POST)PANDEMICZNE BARTUSIA Z MAZUREM (2)

ROZMOWY (POST)PANDEMICZNE BARTUSIA Z MAZUREM (2): Dlaczego potrzebujemy mediów publicznych, a nie politycznych? Jakie to powinny być media i dlaczego te obecne są tak odległe od ideału? Czemu demokracja osuwa się w niebyt bez niezależnych dziennikarzy? Jak uregulować funkcjonowanie globalnych gigantów cyfrowych? Jak uwolnić ludzi z baniek informacyjnych, w których zamykają ich media społecznościowe? - Utrzymywanie obecnego stanu to prosta droga do tego, byśmy w pewnym momencie skoczyli sobie do gardeł – święcie przekonani, że to konieczne, bo jesteśmy żołnierzami na wojnie Dobra ze Złem – mówi profesor STANISŁAW MAZUR, badacz polityk publicznych, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie