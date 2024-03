"Choroba nie zapyta czy to odpowiedni moment, aby zaatakować". Pani Magda z Grudziądza walczy z rakiem. Możemy jej pomóc

Po badaniach okazało się, że to złośliwy nowotwór

Te wszystkie lęki i obawy łagodzą najbliżsi pani Magdy, a wśród nich m. in. mąż Piotr, który bezgranicznie wspiera żonę w tej walce. - Dzięki moim najbliższym mam siłę do walki. Staram się wychodzić do ludzi - dodaje onko-pacjentka.

Jak wesprzeć zbiórkę na leczenie pani Magdy? Sprawdź

- Jeśli możesz: stań w moich szeregach i pomóż mi zaopatrzyć się w amunicję, potrzebną do dalszej walki z wrogiem. Wierzę, że z twoją pomocą na pewno dam radę i wygram to, co najcenniejsze, czyli życie i zdrowie! - zwraca się z prośbą do ludzi o dobrych sercach Magdalena Dahlke.