Choroby płuc wciąż są dużym wyzwaniem. 850 specjalistów z całego kraju przyjedzie do Bydgoszczy

Niebawem, bo od 9 do 12 maja odbędzie się w Bydgoszczy 38. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (PTChP). Ma być to wydarzenie wyjątkowe, dlaczego?

Jesteśmy jednym z najstarszych Towarzystw naukowych w Polsce i jedynym działającym na rzecz chorób płuc w kraju. Członkiem European Respiratory Society (ERS). Nasz Zjazd odbywa się co 2 lata i jest największym oraz najważniejszym wydarzeniem dla nas pulmonologów. Ale też, dla innych medyków zainteresowanych problematyką medycyny płucnej, która jest dziedziną bardzo szeroką – obejmuje przewlekłe choroby układu oddechowego jak POChP czy astma. Choroby nowotworowe układu oddechowego - głównie raka płuca i infekcyjne, układu oddechowego oraz choroby rzadkie płuc czy zaburzenia oddychania w czasie snu. Do Bydgoszczy przybędzie 850 specjalistów chorób płuc i alergologii, internistów, lekarzy rodzinnych i wszystkich zainteresowanych tematyką chorób układu oddechowego. A wyjątkowość tego Zjazdu wynika z tego, że w tym roku Polskie Towarzystwo Chorób Płuc obchodzi 90-lecie swojego powstania. Rozpoczynało w 1934 roku jako Towarzystwo Badań Naukowych nad Gruźlicą. Pierwszym prezesem Towarzystwa był prof. Witold Orłowski. Tak szerokie grono uczestników, o czym świadczy?

Choćby o tym, że choroby płuc są ciągle poważnym zagrożeniem dla naszego zdrowia. W Kujawsko-Pomorskiem kobiety umierają częściej na raka płuca aniżeli raka piersi. Poza tym pandemia COVID-19 ujawniła luki w opiece pneumonologicznej, o nich również chcemy rozmawiać i wyciągać wnioski na przyszłość. Jak i o tym, jak poprawić opiekę nad cierpiącymi na przewlekłe choroby układu oddechowego, a zarazem kondycję naszych płuc, w kontekście wyzwań (po)pandemicznych. Jeżeli spojrzymy na zdrowie publiczne, to choroby płuc są jednym z 5 najważniejszych problemów zdrowia publicznego. W 2022 roku, z inicjatywy PTChP, powstała Polska Koalicja ZDROWE PŁUCA, która ma wesprzeć tworzenie polskiej strategii pulmonologicznej opartej na najlepszych praktykach, o czym także będzie na Zjeździe. Tak naprawdę naszym celem jest skonfrontowanie teorii z praktyką, dlatego też - podczas tych 4 dni w Bydgoszczy - odbędzie się 61 sesji edukacyjnych i 8 sesji warsztatowych.

Patrząc na możliwości medycyny, jak zmieniła się pulmonologia?

Bardzo. W ostatnich dwóch dekadach widzimy już niesamowity postęp np. w diagnostyce - tu techniki diagnostyczne, szczególnie endoskopowe - pozwalają na szeroką ocenę drzewa oskrzelowego, ale też na ocenę i pobranie materiałów guzków obwodowych. To dzięki postępowi technicznemu i nowoczesnej aparaturze medycznej - wykorzystując nawigację jak GPS - możemy dotrzeć do zmian obwodowych w płucach, bez konieczności biopsji przez ścianę klatki piersiowej. Duży postęp mamy w chorobach infekcyjnych - wykorzystując badania molekularne potrafimy rozpoznać różne patogeny, a więc przybliżamy się do leczenia celowanego, czyli jak najbardziej skutecznego. Wreszcie bardzo duży postęp dokonał się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń oddychania w czasie snu. Nie można również zapomnieć o leczeniu niewydolności oddychania – tu mamy olbrzymi postęp w prowadzeniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej. W Polsce od 2016 roku funkcjonują sale takiego intensywnego nadzoru pulmonologicznego, w których pacjent – w sposób nieinwazyjny - jest leczony respiratorem i właściwie monitorowany.

A na co obecnie czekają pulmonolodzy?

Przede wszystkim zależy nam na pewnym uporządkowaniu organizacji naszej dziedziny. I na pozyskaniu jak najwięcej młodych lekarzy do naszej specjalności, bo pulmonologów ciągle brakuje. Chcemy im pokazać, jak piękną i rozwojową specjalizacją jest pneumonologia. Liczymy też na lepsze wyceny naszych procedur, bo są zbyt niskie. Dla przykładu, koszt leczenia pacjenta z udarem mózgu - to około 15 000 zł, z zaostrzeniem POChP – 2 500 zł. Widać tę dramatyczną różnicę. Kolejna kwestia: szpitale zajmujące się pacjentami z chorobami płuc mają w większości infrastrukturę opartą na ponad 100-letnich budynkach, więc wymagają remontów. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii jest w tej wyjątkowej sytuacji, że ma już nowy budynek, nowoczesną bazę lokalową i bardzo dobre warunki dla chorych.

