Ci mieszkańcy z Kujawsko-Pomorskiego wystąpią w programie "Super Rolnicy" w TTV. Zobaczcie zdjęcia!

Mateusz i Agata kochają swoją pracę.

- W mieszkaniu na wsi fajna jest cisza, spokój i to, że ludzie mają swoje terytorium. Ja sobie cenie swobodę, jestem u siebie, nikt mi nic nie dyktuje. W mieście wychodzisz i musisz iść z punktu A do B, zawsze musisz mieć cel, a u nas jest wolniej, wychodzisz na podwórko, zastanawiasz się jaki jest plan, co musisz zrobić. Idziesz w pole, patrzysz w ziemię, w rośliny, zastanawiasz się co dać żeby mniej chwastów było - opowiada Agata.