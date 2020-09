Ciąża plus. Od 1 września darmowe leki dla kobiet w ciąży. Sprawdź listę leków

Ciąża plus

"Ciąża plus" to robocza nazwa programu prorodzinnego, który był od lat zapowiadany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i miał wejść w życie nawet jeszcze przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku. Jego ideą było zapewnienie ciężarnym dostępu do darmowych leków w trakcie ciąży. Realizacja tego pomysłu opóźniła się o prawie rok, ale ostatecznie ustawa wprowadzająca bezpłatne leki dla kobiet w ciąży weszła w życie 1 lipca 2020 roku. Co to oznacza dla przyszłych mam?