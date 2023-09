Żony Krzysztofa Ibisza - zdjęcia. Tak wyglądają obecna i byłe żony znanego prezentera

Krzysztof Ibisz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego show biznesu. Prezenter pierwsze kroki stawiał w programach rozrywkowych, takich jak "Czar par". Później mogliśmy go oglądać jako współprowadzącego "Jak oni śpiewają" i "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami w Polsacie". O Ibiszu mówi się, że jest jak polski Tom Cruise - wiecznie młody, mimo upływu lat. Krzysztof Ibisz w 2021 roku ożenił się po raz trzeci - z modelką Joanną Kudzbalską. Para niedawno została rodzicami. Jak wygląda najnowsza wybranka Ibisza? A kim były i jak wyglądały jego poprzednie żony? Zobacz!

Krzysztof Ibisz to znany prezenter telewizyjny. Któż nie oglądał programu "Czar par" albo "Awantury o kasę"? Ibisz był też gospodarzem festiwali muzycznych w Sopocie i Opolu, wyborów Miss Polonia. Koncerty sylwestrowo-noworoczne nie mogły się odbyć bez niego! Ibisz prowadził też "Jak oni śpiewają" i "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami w Polsacie". O Ibiszu mówi się, że jest jak polski Tom Cruise - wiecznie młody, mimo upływu lat. Niedawno Ibisz został ojcem po raz trzeci. Ma syna z najnowszą, trzecią żoną, Joanną Kudzbalską. A kim były i jak wyglądały jego poprzednie żony? Zobaczcie!

Krzysztof Ibisz - kariera

Krzysztof Ibisz to znany polski aktor, prezenter telewizyjny, dziennikarz, producent, przedsiębiorca, a nawet i polityk - w latach 1991–1993 był posłem na Sejm I kadencji wybranym z listy Polskiej Partii Przyjaciół Piwa. Ibisz urodził się 25 lutego 1965 roku w Warszawie, więc obecnie ma 58 lat. Na początku lat 90. rozpoczął pracę jako prezenter w Telewizji Polskiej. Prowadził wiele znanych i lubianych przez Polaków programów telewizyjnych, na przykład: 5-10-15,

Czar par,

Pomidor,

Wszystko albo nic,

Ibisz, gwiazdy, muzyka,

Ibisekcja, Zostań Gwiazdą,

Gorączka złota.

Bar,

Awantura o kasę,

Rosyjska ruletka,

Gra w ciemno. Był też konferansjerem festiwali muzycznych w Sopocie i Opolu oraz wyborów Miss Polonia, był gospodarzem licznych koncertów sylwestrowo-noworocznych, współprowadził kolejne edycje programu rozrywkowego Polsatu "Jak oni śpiewają". W 2014 został współprowadzącym program "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami w Polsacie". Gościnnie prowadził program Twoja twarz brzmi znajomo", a nawet wziął udział w jednej z edycji.

Ibisz w 2010 roku wydał nawet książkę pt." Jak dobrze wyglądać po 40-tce".

Krzysztof Ibisz - życie prywatne. Żony, dzieci

Pierwszą żoną Krzysztofa Ibisza była dziennikarka Anna Zejdler. Pobrali się w 1998 roku, a małżeństwo trwało do 2004 roku. Widzowie mogli oglądać w TVN transmisję z uroczystości. Para ma wspólnego syna Maksymiliana. Kolejna żona Ibisza to znana aktorka Anna Nowak, po ślubie, który odbył się w 2025 roku - Anna Nowak-Ibisz. Aktorka była młodzieńczą sympatią Ibisza. W imię miłości zrezygnowała z kariery aktorskiej w Niemczech i przeprowadziła się do Polski. Zakochani wystąpili w okładkowej sesji Vivy, w której Anna zaprezentowała się w zaawansowanej ciąży, budząc zresztą skojarzenia z kontrowersyjną sesją Demi Moore. Z drugą żoną Krzysztof Ibisz ma kolejnego syna, Vincenta. Małżeństwo trwało do 2009 roku.

Krzysztof Ibisz przez kilka lat spotykał się z młodszą o 20 lat Pauliną Piosik. W 2010 roku doszło nawet do zaręczyn, ale ich związek nie przetrwał próby czasu. Od 2012 do 2017 roku prezenter był w nieformalnym związku z Patrycją Madejską. Ostatecznie doszło do rozstania. W 2021 roku Ibisz po raz trzeci ślubował miłość i wierność, a jego . Zaproszeni goście mieli nawet zabrane telefony komórkowe! Krzysztofowi i jego żonie gratulujemy, a maluchowi życzymy dużo zdrowia! Niedawno, bo w 2021 roku Krzysztof Ibisz po raz kolejny zawarł związek małżeński. Tym razem wybranką jego serca została Joanna Kudzbalska. Wesele odbyło się w wielkiej tajemnicy, gościom odebrano nawet telefony komórkowe! Teraz para doczekała się syna, Borysa. To trzecie małżeństwo i trzeci potomek Krzysztofa Ibisza. Trzecia żona Ibisza jest młodsza od niego o 27 lat.

Rozwiń

Żony Krzysztofa Ibisza. Tak wyglądają obecna i byłe żony znanego prezentera

Krzysztof Ibisz trzykrotnie wstępował na ślubny kobierzec. Dwa z jego małżeństw zakończyły się rozwodem. Wszystkie żony Ibisza to postaci znane i popularne. Anna Zejdler to dziennikarka, Anna Nowak to aktorka, a Joanna Kudzbalska to modelka. Jak wyglądają? Czy są podobne do siebie? Zobacz zdjęcia w galerii. Zobacz zdjęcia trzech żon Krzysztofa Ibisza - byłych i obecnej:

To też może cię zainteresować: Zamiokulkas ma żółte liście? Wypróbuj ten domowy nawóz za kilka złotych, a zamiokulkas będzie rósł w oczach

Takie imiona noszą najgorsze synowe. Te kobiety są złośliwe i nie szanują teściowej!

Monika Richardson