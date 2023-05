Ciechocinek słynie z opłat za spacer wokół tężni. Co o biletach mówią kuracjusze? [zdjęcia, wideo]

Kuracjusze są zaskoczeni wysoką opłatą za korzystanie z obszaru okołotężniowego. Dla wielu 9 zł za bilet to dużo, inni uważają, że opłata powinna być, ale zdecydowanie niższa.

Od 2019 roku, w związku z remontem zabytkowych tężni w Ciechocinku, wstęp i zwiedzanie było bezpłatne. W 2022 roku opłaty znów wróciły, ale prace jeszcze trwały, dlatego cena biletu była niższa. Uzdrowisko Ciechocinek od 5 maja 2023 r. wprowadziło nowy cennik. Kuracjusze nie kryją swojego zaskoczenia i głośno komentują ceny biletów. - Dla mnie to bardzo dużo. Później dodatkowe 10 zł za wejście na taras widokowy. Przecież to wyzysk - mówi kuracjuszka z Łodzi. - Rozumiem, że remont, ale miasto z właścicielem tężni mogłoby się dogadać i pobierać jedną opłatę. - Mam 1170 zł emerytury, jestem wdową. Żeby tu przyjechać, córka dała mi pieniądze. Nie kupię wnukom nawet magnesu, bo dla mnie to dużo. Będę spacerować w pobliżu, ale na pewno nie wejdę, bo nie mam pieniędzy - mówi pani Janina z Bydgoszczy.

Inni kuracjusze podzielają zdanie, że 9 zł za jednorazowe wejście za spacer wokół tężni to dużo. - Syn, gdy się dowiedział, że są bilety, to powiedział, że kupi mi karnet. Z mojej emerytury nie byłoby mnie stać, a jednak to 9 zł każdego dnia - tłumaczy pani Danuta. - Dobrze, że mam dzieci, które pracują i sporo zarabiają, ale inni nie mają tyle szczęścia.

Pokryte tarniną konstrukcje, z których paruje aromatyczna solanka, są źródłem niezgody. Wszystko przez opłaty za zwiedzanie obiektu i fakt, że za wejście muszą płacić także mieszkańcy Ciechocinka. - Nie chcę się na ten temat wypowiadać. To nasz symbol, z tym kojarzony jest nasz Ciechocinek - mówi mieszkanka uzdrowiska. - Może czasem chciałabym sobie pospacerować, ale tak serio to nie mam na to czasu. Nie wiem, czy pozostali mieszkańcy tak z tego korzystają.

- Nie mam korzyści z kuracjuszy. Prócz płatnych parkingów i tłoku na mieście. Przyjechali niech płacą, ale mniej. My jako mieszkańcy powinniśmy mieć jednak wejście za darmo - uważa pan Grzegorz. Wiele osób uważa, że opłata, ale mniejsza, powinna być. -Symbolicznie 5 zł, może 4 zł. Na pewno byłoby więcej ludzi i nikt nie wchodziłby przez krzaki. Dzieci powinni być zwolnione, bo przecież to na nich i ich zdrowiu najbardziej nam zależy - mówi pan Jan z Poznania.

- Mam 5 tys. zł emerytury, stać mnie na przyjazd z żoną na tydzień i na korzystanie z tężni. Podczas pobytu w górach płaciliśmy za różne rzeczy więcej, ale 9 zł za wdychanie powietrza, to przesada. Ciechocinek przejdzie do historii, to nie jest dobra reklama dla uzdrowiska - uważa pan Zbigniew.

Tężnie solankowe czy fontanna Grzybek należą do spółki Uzdrowisko Ciechocinek, przejętej przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2012. Spółka zarządza także kilkoma szpitalami uzdrowiskowym. To do nich trafia opłata za korzystanie z terenu okołotężniowego. Opłata klimatyczna, to podatek, który trafia do Urzędu Miejskiego w Ciechocinku. Cennik za korzystanie z obszaru okołotężniowego w Ciechocinku Bilet normalny 9 zł

Bilet ulgowy 6 zł

Bilet ze zniżką Euro, kartą BT 5 zł

Karta Dużej Rodziny - Ulgowy 5 zł, normalny 7 zł

Jest także możliwość wykupienia karnetu na 7 dni za 40 lub 30 zł Bezpłatne wejście na tężnie przysługuje: Dzieci do lat 4

Opiekun grupy dziecięcej

Kuracjusze Sanatorium "Grażyna", Domu Zdrojowego, Szpitala Uzdrowiskowego nr 1, a także dzieci ze Szpitala Uzdrowiskowego nr 3.