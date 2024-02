Cis Cekcyn po jubileuszowej gali z okazji 50-lecia. Mamy zdjęcia z tego wydarzenia

Przypomnijmy, że Cis został założony w 1974 roku przez grupkę zapaleńców pod wodzą Edmunda Walentego . Wtedy klub nazywał się Gwiazda . Dwa lata później klub złożył akces do Bydgoskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej . Od sezonu 1978/79 zespół regularnie uczestniczył w rozgrywkach ligowych.

Obchody jubileuszu będą trwały cały rok. W dniach 28-20 czerwca odbędą się w Cekcynie biegi na orientację zaliczane do cyklu Grand Prix. Dodatkowo zostanie zorganizowany rajd rowerowy na orientację, by zaaktywizować lokalną społeczność. Będą trasy o różnej skali trudności, a więc każdy znajdzie coś dla siebie. Od 22 do 25 sierpnia odbędą się mistrzostwa Polski w mini golfie. Z kolei w grudniu rozegrany zostanie Turniej Mikołajkowy Open w tenisie stołowym.