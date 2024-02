Cis Cekcyn świętuje 50. urodziny! Będzie wielka jubileuszowa gala - zobaczcie zdjęcia

Wszystko zaczęło się w 1974 roku gdy grupka zapaleńców na czele z Edmundem Walentym postanowiła założyć klub pod nazwą Gwiazda. Dwa lata później złożono akces do Bydgoskiego Związku Piłki Nożnej. Od sezonu 1978/79 zespół regularnie uczestniczył w rozgrywkach ligowych.

W 1985 roku miało miejsce ważne wydarzenie, bo zmieniono nazwę na Cis. Wtedy koordynatorami klubu byli Roman i Marek Pawłowscy.

1994 rok - to kolejna ważna data w historii Cisu. Zdecydowano się wejść w struktury Ludowych Zespołów Sportowych. Wtedy rozpoczęły się lepsze lata dla piłkarzy z Cekcyna, którzy awansowali do A klasy. Prezesem był Tomasz Borta. W sezonie 2000/01 zespół był bliski awansu do klasy okręgowej. W tym samym roku powołano drugi zespół seniorów.

W 2017 roku powołano drugą sekcję w klubie - tenis stołowy, a rok później kolejną - mini golf.