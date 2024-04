Cisza Wyborcza 2024 - obowiązuje w sobotę i niedzielę. Sprawdź, kiedy poznamy wyniki wyborów

Wybory samorządowe 7 kwietnia 2024

Wybory samorządowe w Polsce odbędą się 7 kwietnia 2024 roku w godzinach od 7:00 do 21:00 . W miejscowościach, w których żaden z kandydatów na prezydenta, burmistrza czy wójta nie uzyska co najmniej 50% poparcia w pierwszej turze, będzie potrzebna druga tura - wyborcy pójdą do urn 21 kwietnia .

Wybory samorządowe 2024 - wyniki

Wyniki wyborów samorządowych z województwa kujawsko-pomorskiego zamieścimy na naszej stronie

Wybory samorządowe 7 kwietnia 2024 - cisza wyborcza

Wybory samorządowe 2024 - jak oddać ważny głos?

W wyborach samorządowych wybierzemy blisko 46558 radnych. 39416 do rad gmin, miast i miejskich, 6170 do rad powiatów, 552 do sejmików wojewódzkich, a 420 do rad dzielnic Warszawy. W całym kraju wszystkie komitety wyborcze zarejestrowały 183 121 kandydatów na radnych.

By oddać ważny głos w wyborach samorządowych, należy potwierdzić swoją tożsamość członkom obwodowej komisji - tylko wówczas otrzyma się karty do głosowania. W przypadku wyborów samorządowych będą 3 lub 4: