Cmentarny mur przy al. Chopina we Włocławku zostanie odbudowany. Ogłoszono przetarg

Co istotne, cmentarny mur jest obiektem zabytkowym.

- Będziemy starali się, by mur odbudować – zapewniał w marcu Bartłomiej Kucharczyk, kierownik Referatu Dialogu Społecznego Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta we Włocławku. - Na miejscu pojawiać się będą strażnicy miejscy, by sprawdzać bezpieczeństwo tego miejsca.