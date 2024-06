Co dalej z kierunkiem lekarskim na Politechnice Bydgoskiej? Od tej kontroli wiele zależy

Komisja przyjechała i sprawdzała

Jak pisaliśmy wcześniej, Politechnika Bydgoska nie znalazła się w projekcie rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia , określającym limit przyjęć na kierunku lekarskim w roku akademickim 2024/2025. Jednak – mimo tego – uruchomiła, 3 czerwca internetowy nabór na ten kierunek, ponieważ – jak nam powiedział dr hab. inż. Szymon Różański, prof. PBŚ i prorektor ds. rozwoju Politechniki Bydgoskiej – uczelnia jest bardzo dobrze przygotowana do kształcenia medyków, stąd liczy na pozytywną opinię PKA. Podpisała m. in. umowy o współpracy z 8 szpitalami, pozyskała 70 mln zł na infrastrukturę i dofinansowanie w projekcie FERS - na 9,5 mln. Doposaża własne laboratoria, remontuje prosektorium.

W środę, 5 czerwca - do późnych godzin popołudniowych - przedstawiciele PKA weryfikowali „stan przygotowania do możliwości kształcenia, na kierunku lekarskim na PBŚ".

Porozumienie Rezydentów przesłało stanowisko

Do realizowanego naboru na kierunek lekarski, na Politechnice Bydgoskiej - w przesłanym do naszej redakcji stanowisku - odniosło się Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (OZZL). W nim m. in. napisano: „Uczelnie nie powinny prowadzić rekrutacji na kierunki, na które nie otrzymały miejsc. Przyszłość tych kierunków zależy od wyniku aktualnie przeprowadzanego audytu”.

Sebastian Goncerz, przew. Porozumienia Rezydentów OZZL stwierdził w nim także: - Z uwagi na wielomiesięczne działania OZZL, mające na celu walkę z degradacją jakości kształcenia na kierunkach lekarskich odbieramy decyzję resortu zdrowia pozytywnie. Na lekarzach spoczywa odpowiedzialność za ludzkie życie i zdrowie. Tylko uczelnie co do przygotowania, których nie ma zastrzeżeń powinny kształcić przyszłych lekarzy - nie ma zgody na nauczanie za pomocą półśrodków.

Ta decyzja w połowie czerwca

- Jeśli będą kierunki lekarskie, które nie mają ani laboratoriów, ani prosektoriów, ani umów ze szpitalami, możliwości praktyk, a nauka jest przez Internet, to uczciwie mówię: te wydziały będziemy zamykać. Jest stanowisko rektorów wyższych uczelni, za co dziękuję, że na decyzjach ministerialnych nie mogą cierpieć studenci. Gdyby tak się stało, to będziemy studentów przenosili na uczelnie medyczne, które mają certyfikaty – mówił minister Dariusz Wieczorek w Akademii Mazowieckiej, w Płocku. Ostateczne decyzje - o ewentualnym zamknięciu wydziałów lekarskich - zostaną podjęte, po ogłoszeniu wyników kontroli przez PKA. A na to jest czas - do połowy czerwca.