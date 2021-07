Co dalej z ruinami zamku w Bobrownikach? Gmina ma plany związane z zabytkiem

Niedawno pisaliśmy tekst o historii wyjątkowego zabytku w Bobrownikach. Mieszkańcy pytają, co dalej z ruinami. - Piękny zabytek, z bogatą historią, a nic tam się nie dzieje. Można przyciągnąć turystów do gminy - uważa jedna z mieszkanek gminy.

Cegły z zamku w Bobrownikach wykorzystano do budowy tężni w Ciechocinku [zdjęcia]

Gmina Bobrowniki w 2017 roku została właścicielem ruin zamku i około 1,5 ha terenu. - To nie tylko powiększenie majątku, ale przede wszystkim ogromny obowiązek - powiedział nam wtedy Jarosław Poliwko, wójt gminy Bobrowniki. - Cieszymy się, że trafiły już do nas. Chcemy wykorzystać je do celów turystycznych i przyciągnąć zwiedzających.

Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie. Pieniądze wykorzystano na stworzenie planu konserwatorskiego. - Niestety to kosztowna inwestycja. Sama dokumentacja to około 100 tys. złotych. Jesteśmy w kontakcie z konserwatorem zabytków. Teraz w gminie mamy wydatki na konieczne inwestycje, które są potrzebne mieszkańcom. Żeby zrobić coś z ruinami zamku, musimy mieć wkład własny – tłumaczy Jarosław Poliwko.