Co przyciąga do Chełmna turystów? Na pewno te miejsca w Mieście Zakochanych. Zdjęcia

Wybory wójta gminy Kijewo Królewskie. Czego oczekują kijewianie? Co robili kandydaci?

Co za darmo oddają mieszkańcy powiatu chełmińskiego? Okazje z serwisu olx. Zdjęcia

"To miasteczko nad Wisłą to prawdziwe cudo. Ma świetnie zachowany średniowieczny układ urbanistyczny, siedem gotyckich kościołów, renesansowy ratusz i niemal nienaruszone mury miejskie długości 2270 m, z bramami i basztami. Chełmno szczyci się zabytkami, ale też wyjątkowo romantyczną atmosferą. W jednym z kościołów spoczywają relikwie św. Walentego, patrona zakochanych." - napisano wówczas na stronie organizatora plebiscytu.

Chełmno - Miasto Zakochanych, polskie Carcassonne, Kraków północy

Coraz więcej turystów zagląda do Chełmna - Miasta Zakochanych, odwiedzając zabytki i miejsca, z których "polskie Carcassonne" jest znane. Można zwiedzać zakątki samodzielnie, można z przewodnikiem np. z Muzeum Ziemi Chełmińskiej. To prawdziwi pasjonaci tego pięknego miasta zwanego Krakowem północy czy polskim Carnassonne.