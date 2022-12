Co się będzie działo w najbliższym czasie w powiecie chełmińskim?

Kto i co zaplanował w Chełmnie i powiecie chełmińskim? Obejrzyjcie też zdjęcia z animacji pokaltkowej zorganizowanej dla dzieci w Kinoteatrze Rondo.

Plastyczno - techniczne wyzwanie w Unisławiu

GOK w Unisławiu zaprasza wszystkich mieszkańców gminy do udziału w konkursie pn. „Świąteczny witraż”. Zadanie polega na wykonaniu witraża, tematycznie związanego ze świętami Bożego Narodzenia. Prace wykonane w technice płaskiej, w formacie nie większym niż A4 należy dostarczać do GOK-u do piątku, 9 grudnia. Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród odbędzie się 15 grudnia o godz. 16.

Świątecznie w Papowie Biskupim

Świąteczne Granie w Pomaganie - Kiermasz Świąteczny i Koncert Kolęd. Sztab WOŚP Papowo Biskupie zaprasza na I tego typu wydarzenie. Już 11 grudnia od godz. 14 czeka na Was masa atrakcji, a zaproszeni są wszyscy - nie ważne skąd są. Zabierzcie znajomych, rodzinę i wpadnijcie na Świąteczne Granie w Pomaganie. organizatorzy planują: świąteczny quiz i występ komika - młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Zegartowicach, występ artystyczny dzieci i młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury w Papowie Biskupim, świąteczne muzykowanie z młodzieżą z Chełmińskiego Domu Kultury, występ Chóru "Cantores Graudentes" z Grudziądza oraz solistów pod dyrekcją Michała Rajewskiego. Będzie też kiermasz ozdób świątecznych. Podczas Świątecznego Grania w Pomaganie będzie można kupić pierogi, paszteciki oraz przepiękne, pachnące świąteczne drzewka. Na gości czekała będzie kawa, herbata i pierniczki.

Biblioteczne konkursy

Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmnie, zaprasza do współtworzenia wystawy „Święta ze smakiem”. Celem jest zaprezentowanie przepisów na potrawy świąteczne. Można je dostarczyć do Wypożyczalni dla Dorosłych lub do 10 grudnia na: [email protected] Więcej pod nr tel. 56 676-14-54. Wystawa trwać będzie od 10 grudnia do 27 stycznia 2023 r.

Drugi konkurs to „List do Świętego Mikołaja”. Organizator nie określa wieku uczestników, formy ani techniki, dając możliwość wykazania się inicjatywą. Wersja listu może być plastyczna bądź literacka. Liczą się: oryginalność, pomysłowość, estetyka. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Prace należy składać w Oddziale dla Dzieci do 8 grudnia, a wystawa będzie od 22 grudnia br.

Jarmark Bożonarodzeniowy

Jarmark Bożonarodzeniowy zaplanowano na 17 grudnia, od godz. 10 do 20 na starówce w Chełmnie.

Wyjazd do Gdyni

Kijewski GOK i OSP Płutowo organizują wycieczkę do Gdyni. Zaplanowano ją na 11 grudnia. W programie: akwarium gdyńskie, spektakl "Piotruś Pan" w Teatrze Muzycznym oraz obiad. Wyjazd nastąpi o godz. 7 z parkingu przy kijewskim stadionie piłkarskim. Zapisy prowadzone są pod nr tel. 506 664 704.

Nowa wystawa w Muzeum Ziemi Chełmińskiej

„W kołysce Ziemi Obiecanej. Przedwojenne szopki bożonarodzeniowe z kolekcji Łukasza Ciemińskiego" - otwarcie nowej wystawy odbędzie się 14 grudnia br. o godz. 17 w Sali Mieszczańskiej Muzeum Ziemi Chełmińskiej. Figury szopkowe z kolekcji Łukasza Ciemińskiego - historyka sztuki i etnografa, to obiekty unikatowe pochodzące z XIX i pierwszej ćwierci XX w. Poruszają swoim dawnym pięknem, zdumiewają starannością wykonania i finezją polichromii. Stanowią cenny zespół dokumentujący dawną i przez wieki ważną tradycję bożonarodzeniową, która wciąż jeszcze wzbudza w nas tęsknotę za utraconym rajem naszego dzieciństwa.

Wykonaj świąteczny wianek w Unisławiu

Jak samodzielnie wykonać wianek, który doskonale uzupełni wystrój świątecznego wnętrza? Tego chętnie nauczy Ewelina Jagielska, która poprowadzi warsztaty w przedświątecznym klimacie. Uczestnicy otrzymają wszystkie niezbędne materiały. Koszt udziału wynosi 30 zł. Warsztaty odbędą się w poniedziałek, 12 grudnia od godz. 17 do 19 w GOK-u w Pracowni Pozytywnego Działania. Obowiązują wcześniejsze zapisy pod nr tel. 56 68 68 734 lub w biurze GOK. Ilość miejsc jest ograniczona.

Koncert świąteczny w Chełmnie

Zespół Pieśni i Tańca „Pomorze” zaprasza na coroczny Koncert Świąteczny, podczas którego będzie można usłyszeć najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki w niezwykłym opracowaniu, obejrzeć tańce wybranych regionów Polski, a to wszystko w towarzystwie kapeli Zespołu Pieśni i Tańca „Pomorze”. Koncert zaplanowano na 11 grudnia, o godz. 17, w Kinoteatrze Rondo. Bezpłatne wejściówki są do nabycia w Rondzie od 30 listopada.

Warsztaty piernikowe w Unisławiu

Warsztaty wypiekania pierników zaplanowano na sobotę, 10 grudnia w kuchni unisławskiego GOK-u. Rozpoczną się o godz. 10. Koszt udziału to 20 złotych. Zapisy i więcej informacji w biurze GOK-u, pod nr tel. 56 68 68 734, email: [email protected], na profilu facebookowym GOK-u oraz www.unislaw.pl/kultura.

Dla kogo pierogi?

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław zaprasza do zakupu pierogów na zamówienie. Domowe pierogi z kapustą i grzybami przygotowane przez Gospodynie będą wydawane 18 i 19 grudnia w okienku kuchni piwnicy Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu. Zamówienie na pierogi (mrożone) pod nr tel.: 518-963-876. Koszt: 34 zł/kg.

Monodram w Chełmnie

Monodram „Syn Chama”, w reżyserii Sebastiana Frodymy, zaplanowano 9 grudnia o godz. 18 w Kinoteatrze Rondo w Chełmnie. Spektakl przedstawia wizję okresu pańszczyzny, na podstawie książki Kacpra Pobłockiego pt. "Chamstwo". Historia Polski to nie tylko bitwy, podboje czy wojny. To nie tylko opowieści o miastach, zamkach i grodach. Około 90 proc. społeczeństwa Rzeczpospolitej stanowili chłopi, zniewolona grupa rodzima, niewolnicy, których „pan” miał prawo krzywdzić. Zamiast Słońca widzieli kij i bat nad głową, ich plecy dziwiły się, że nie pękną, ale kto trzymał bat? "Syn Chama" to refleksja nad tym, czym była niegdyś tradycja i jakie jej skutki odczuwamy do dziś. Jaki charakter miała relacja pan – ojciec – syn? Monodram porusza temat traum międzypokoleniowych, a także stanowi lekcję na temat – mało znanej – historii Polski. Przedstawienie potrwa około 60 minut. Spektakl jest przeznaczony dla widzów od 13 roku życia. Rezerwacja obowiązkowa pod nr tel. 500 810 595 lub mail: [email protected] Bilety - przy wejściu - w cenie 20 zł.

Warsztaty z Elfami w Stolnie

Sołectwo Stolno organizuje warsztaty z Elfami dla dzieci do 13 roku życia. Zaplanowano je na 9 grudnia o godz. 17 w sali wiejskiej w Stolnie. Zapisy pod nr tel. 784 992 363.

Z choinką i kolędą w Gorzuchowie

Strojenie choinki przy przystanku szkolnym w Gorzuchowie zaplanowano 10 grudnia na godz. 15.30. Zaplanowano: śpiewanie kolęd, gorąca czekolada, cos "na ząb" od KGW.

Z Mikołajem w Linowcu

Spotkanie z Mikołajem w świetlicy wiejskiej Linowcu zaplanowano na 10 grudnia o godz. 17. Będzie wiele atrakcji dla najmłodszych.

Opłatek w Krusinie

W Krusinie spotkanie opłatkowe zaplanowano na 11 grudnia o godz. 15 w miejscowej Szkole Podstawowej. Dzieci spotkają się z Mikołajem.

Świątecznie w Kornatowie

Spotkanie opłatkowe zaplanowano na 11 grudnia o godz. 16 w świetlicy wiejskiej w Kornatowie. Będzie śpiewanie kolęd przy poczęstunku.

Gala Noworoczna w Chełmnie

1 stycznia 2023 r. o godz. 19 odbędzie się Wielką Noworoczną Galę Teatru Broadway pt. „Piosenka Ci nie da zapomnieć” w wykonaniu solistów, aktorów, baletu i chóru w reżyserii Małgorzaty Obłój. W repertuarze zaplanowano największe klasyki kina polskiego oraz znane, lubiane przeboje polskiej muzyki rozrywkowej. Spektakl barwnie łączy śpiew, taniec i aktorstwo. Dzięki zróżnicowanemu repertuarowi, widowisko dostarcza doskonałej rozrywki. 250 barwnych kostiumów, suknie – wszystko, co najlepsze zobaczą Państwo w 2,5 godzinnym widowisku, o charakterze rozrywkowym, w brawurowym wykonaniu zespołu artystów Teatru Broadway. Teatr Broadway zachowuje stylistykę nawiązującą do tradycji przedwojennych teatrów muzycznych. W repertuarze m.in.: „Na pierwszy znak”, „ Brunetki, Blondynki”, „Sexappeal”, „Vabank Vabank”, „Zimny Drań”, „Ja się boję sama spać”, „Już nie zapomnisz mnie”, „Ta ostatnia niedziela”, „Chryzantemy złociste”, „Miłość Ci wszystko wybaczy”, „Dumka na dwa serca”, „Ach śpij Kochanie”, „Od nocy do nocy”, „Nie dla mnie kąpiesz się”, „Do Ciebie szłam”. Bilety w cenie 70/80/90 zł dostępne na: https://kinorondo.pl/kup-bilety-online/

Wystawa „Kijów — miasto sprzed wojny”

Miejska Biblioteka Publiczna im. Walentego Fiałka w Chełmnie zaprasza do zwiedzania wystawy „Kijów — miasto sprzed wojny”. Wystawa przedstawia fotografie Kijowa z lat 2009 i 2010, wykonane przez toruńskich artystów Jadwigę i Marka Czarneckich podczas ich wizyt w tym mieście, a także zdjęcia z lat 2019-2021, które przywiozła do Polski Olena Pryshchepa, dziennikarka telewizyjna z Kijowa. Na 10 dwustronnych planszach ukazano najbardziej charakterystyczne fragmenty Kijowa, m.in. Górę Łysą; Plac Niepodległości z figurą Archanioła Michała; kijowskie kamienice w historycznej części miasta na prawym brzegu Dniepru; Kościół św. Jerzego; Most Tysiącleci; Muzyczne fontanny, które pojawiły się na centralnym placu Kijowa po jego całkowitej rekonstrukcji w 2001 r.; monumentalną rzeźbę Ojczyzna-Matka, która od wielu lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta; Pomnik Niepodległości i Muzeum Wody. Ekspozycję zdjęć Kijowa sprzed wojny rosyjsko-ukraińskiej (wypożyczoną nieodpłatnie z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu) można zwiedzać w Wypożyczalni dla Dorosłych do 31 grudnia 2022 r.

Zobaczcie zdjęcia z warsztatów dla dzieci w Chełmnie