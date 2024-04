Co w sprawie nieprawidłowości w ośrodku "Borowik" niedaleko Kamienia Krajeńskiego zrobiła prokuratura? Nowe informacje

- 17 listopada 2023 r. Prokuratura Rejonowa w Tucholi wystąpiła do Wojewody Kujawsko Pomorskiego z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w OTU "Borowik" - mówi prokurator Przytarski. - W piśmie wskazano okoliczności ujawnionych zgonów, co w opinii prokuratury mogło świadczyć o nieprawidłowościach w działaniu podmiotu. Protokół pokontrolny otrzymaliśmy 1 marca 2024 r. Wyraźnie w nim wskazano, że stanowi on odpowiedz na pismo z 17 listopada 2023 roku. Zatem inicjatorem działań związanych z kontrolą obiektu była Prokuratura Rejonowa w Tucholi.

"Dodatkowo wskazuję, że podczas jednej ze spraw w oparciu o stosowną opinię ujawniono czyn mogący stanowić delikt dyscyplinarny pielęgniarki, co skutkowało wystąpieniem 4 października 2023 r. do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych z wnioskiem o rozważenie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego w związku z podaniem leku do podania którego nie była uprawniona" - czytamy w informacji z tucholskiej prokuratury.