Co wyścig to medal! Polacy kończą Puchar Świata w Poznaniu z 22 krążkami!

Pierwszy niedzielny medal dla Polski wywalczył Jakub Stepun, który był drugi na 200 m w kategorii K1. Co prawda nie jest to już konkurencja olimpijska, ale sam zawodnik przyznaje, że miło było mu przypomnieć sobie stare czasy, kiedy trenował na tym dystansie do igrzysk w Tokio. — To było tak w ramach rozrywki, a Puchar Świata w Poznaniu kończę ze złotem, srebrem, brązem i czwartym miejscem, więc mam cały komplet — śmieje się zawodnik. — Myślę, że optymistycznie mogę patrzeć w przyszłość, tym bardziej, że wiem, co poprawić. Te zawody dały mi dużo fajnych doświadczeń i cieszę się, że mogłem sprawić polskim kibicom radość. Dzisiaj jest też Dzień Mamy, więc to dla niej najlepszy prezent.

Kilka chwil później na torze były już zawodniczki startujące w C-1 na 200 metrów. Dorota Borowska, która za kilka miesięcy w Paryżu chce wywalczyć medal igrzysk olimpijskich, na metę przypłynęła druga i może cieszyć się ze srebrnego medalu Pucharu Świata w Poznaniu. — Jestem przede wszystkim zadowolona z tego, że udało się poprawić starty, z których nie byłam do końca zadowolona podczas poprzedniego Pucharu Świata - mówi zawodniczka. — Teraz wystartowałam z zimną głową, w dobrym stylu i mogłam popłynąć to, co umiem. Jeśli chodzi o przygotowania do igrzysk, to wszystko przebiega zgodnie z planem. Może będzie jakaś niespodzianka, ale o tym na razie nie chcę mówić. Puchar Świata to zawsze starty kontrolne, przeciwniczki też sprawdzają się na tle swoich rywalek. Wiem, nad czym pracować i z nadzieją patrzę w przyszłość.