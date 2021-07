Co z 500 plus, trzynastkami, czternastkami i 12 tys. zł na dziecko? Minister Marlena Maląg odpowiada

Trwają konsultacje Strategii Demograficznej 2040. Czy jest ona efektem tego, że program Rodzina 500 plus nie zwiększył dzietności?

Absolutnie nie. Szczególnie, że stwierdzenie, iż "program Rodzina 500 plus nie zwiększył dzietności" nie jest prawdziwe. Od kiedy został wprowadzony w Polsce każdego roku rodziło się kilkadziesiąt tysięcy dzieci więcej niż zakładała prognoza GUS z 2014 roku. A współczynnik dzietności wzrósł mimo poważnego spadku liczby kobiet w wieku rozrodczym - między rokiem 2015 a 2020 o ponad 320 tysięcy. Co więcej, pięć lat to zbyt krótki okres, żeby wiążąco oceniać instrumenty, które mają wpływać na wskaźniki demograficzne. Szczególnie, że na współczynnik dzietności ma wpływ o wiele więcej czynników niż jeden program społeczny. Trendów demograficznych nie jesteśmy w stanie trwale zmienić w krótkim okresie. Do tego niezbędna jest długotrwała, stabilna, konsekwentna i spójna polityka prorodzinna. I taką realizujemy od ponad pięciu lat. Program Rodzina 500 plus jest bardzo ważnym, ale jednym z wielu narzędzi jej urzeczywistniania. Polski Ład wraz ze Strategią Demograficzną 2040 wskazują kierunki dalszych działań. W przeciwieństwie do naszych poprzedników podjęliśmy wyzwanie i konsekwentnie je realizujemy wciąż podejmując kolejne kroki. Mamy jednak świadomość, że to działania długofalowe, na efekty których trzeba cierpliwie czekać.