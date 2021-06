Co z nowym samochodem dla OSP Brzozowo? Rusza zbiórka i wysyłanie pism

- Pomoc obiecali nam m.in. zaprzyjaźnieni radni powiatowi , ale liczymy również na wsparcie mieszkańców - mówi Zdzisław Jantoń. - Prosimy o pomoc finansową. Myśleliśmy o zbiórce złomu, wzorem druhów z Trzebcza, ale wiemy, że podobną akcję organizują w klubie sportowym Brzóski Brzozowo i nie chcemy im wchodzić w paradę. Szukamy innych możliwości i dróg zebrania tych funduszy. Ludzie są oburzeni, że radni kijewscy nie chcą zadbać o ich bezpieczeństwo. Jedna radna wystąpiła, zrobiła zły pijar i wszyscy poszli za nią. Jak mogła nam zarzucić brak inicjatywy, skoro t o z naszej inicjatywy i dzięki naszym staraniom zbudowana została nowa remiza w Brzozowie wartości pól miliona złotych do czego gmina dołożyła 26 tys. złotych oraz wykonana droga dojazdowa wartości co najmniej 100 tys. złotych. Nie wzięliśmy na to złotówki z gminy, wójt nam przysłał jedynie budowlańców - ale z PUP-u. Materiały mieliśmy od firm. Bardzo więc prosimy mieszkańców, dla których to wszystko robimy i działamy w OSP, o pomoc.

Komendant gminny OSP i prezes powiatowy OSP Sławomir Stachewicz nie kryje, że cała sytuacja jest dla niego co najmniej niezrozumiała.

- Wszystko to, co podnosi stopień bezpieczeństwa naszych mieszkańców - tak w gminie, jak i powiecie - jest bardzo cenną inicjatywą i gorąco to popieram - mówi Sławomir Stachewicz. - Jest to wielkie zaskoczenie, że OSP Brzozowo zostało wpisane na listę do otrzymania dotacji na zakup nowego pojazdu gaśniczego. Jednostka i pan wójt nie informowali nikogo, że zamierzają ubiegać się o otrzymanie nowego wozu - tym bardziej, że bardzo niedawno otrzymali nowy wóz bojowy bez wkładu gminy za ponad 300 tys. złotych. Wójt zataił, z tego co mi wiadomo, taką informację przed radnymi, co skutkowało brakiem zapisu i zabezpieczenia wkładu własnego gminy w planie budżetowym na 2021 na ten cel. Jest to dalece niezrozumiałe działanie pana wójta - tym bardziej, że wystosował pismo do PSP bodajże w marcu tego roku, że pieniądze gmina posiada - co było nieprawdą - a co potwierdziła nadzwyczajna sesja rady gminy. Wówczas zaskoczeni radni nie przystali na zaciągniecie „alarmowo” kredytu na ten cel. W bardzo złym świetle taka sytuacja stawia gminę i powiat - mimo iż Zarząd Powiatowy OSP nie miał wiedzy i wpływu na sprawę. Z tego, co mi wiadomo, gmina Stolno ma zabezpieczone środki na zakup takiego pojazdu i mimo ubiegania się o wpisanie na listę i spełnienie wszystkich wymogów została pominięta. Niezrozumiałe działanie wójta gminy Kijewo Królewskie może doprowadzić do utraty znaczącej kwoty - 500 tys. złotych, która mogła być spożytkowana w powiecie, np. dla OSP Rybieniec w gminie Stolno i podniesienie stanu bezpieczeństwa mieszkańców.