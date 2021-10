Co z oczyszczalnią w Tucholi? Znowu wydłużono przetarg. Są powody

Spółka wydłużyła termin na składanie ofert w przetargu do 25 października.

Przypomnijmy, czas nagli, by nie przepadły fundusze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Bez nich nie ma mowy, by Przedsiębiorstwo Komunalne z własnych środków wykonało kosztowną inwestycję. To największe zadanie w powiecie w historii.

Modernizacja może kosztować kilkadziesiąt milionów złotych! Ale jest konieczna, by tucholanie, szczególnie mieszkańcy Rudzkiego Mostu, przestali czuć przykre zapachy.