Coco Jambo najlepszą drużyną Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej w Inowrocławiu. Zobaczcie video z rozgrywek

Jak co roku w letnie wakacje, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu zaprosił amatorskie drużyny do udziału w Wakacyjnej Lidze Piłki Nożnej. Odbyły się cztery turnieje. Zwycięzcą tegorocznego cyklu okazała się drużyna Coco Jambo. Srebrny medal trafił do Piłkarzy Spartakusa Zjednoczonych, a brązowy wywalczyła Familiada.

Zachęcamy do obejrzenia materiału video z ostatniego turnieju Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej w Inowrocławiu.