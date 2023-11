Coraz bliżej święta. Inowrocławski ratusz przygotował moc mikołajkowych atrakcji dla dzieci i dorosłych

- 6 grudnia o godzinie 15.30 na Rynku w Inowrocławiu zjawi się Święty Mikołaj w towarzystwie WiewiórInki. Młodzi inowrocławianie, którzy tego dnia pojawią się w centralnym punkcie miasta, otrzymają słodki upominek. Zarówno w centrum, jak i w pozostałych częściach Inowrocławia rozbłysną świąteczne iluminacje - informuje Adriana Szymanowska, naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urząd Miasta Inowrocławia.

Ponadto 6 grudnia najmłodsi inowrocławianie wezmą udział w Mikołajkowym Biegu przygotowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Tego dnia na ulicach miasta pojawi się „Mikołajkowy Autobus”, którym będzie jeździł Mikołaj w towarzystwie WiewiórInki. To jeszcze nie wszystko, bowiem w Teatrze Miejskim o godz. 17 zaplanowano spektakl pt. „Pinokio na Mikołaja”. Będzie to przedstawienie muzyczno-taneczne w wykonaniu Jeleny Kwiatkowskiej i tancerzy sekcji KCK Ready To Dance. Na spektakl obowiązują bezpłatne wejściówki.