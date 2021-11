Coraz mniej czasu na złożenie wniosku o 300 plus. Kiedy mija termin?

300 plus można otrzymać na ucznia do ukończenia 20 lat, a jeśli ma on orzeczoną niepełnosprawność – to do ukończenia 24 lat.

- Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli wiek odpowiednio 20. albo 24. rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym. Świadczenie nie przysługuje zaś na dziecko studiujące - wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Uczniowie spełniający kryteria wiekowe, którzy uczęszczają np. do liceum, technikum czy szkoły policealnej mają prawo do świadczenia 300 plus bez względu na to, czy ich kształcenie odbywa się w formie dziennej (stacjonarnej) lub zaocznej.