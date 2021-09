Cukru będzie więcej, ale pogoda trochę go „wyjadła” z buraków. Zdjęcia z uroczystego rozpoczęcia kampanii cukrowniczej w Nakle

Wysokość składki KRUS. Ile za IV kwartał 2021 ma do zapłacenia rolnik?

Jego zdaniem plony buraków w tym roku powinny być jednak lepsze niż w roku ubiegłym. Potwierdza to Krzysztof Nykiel, prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego: - Rok 2021 to kolejny trudny okres w uprawie buraka cukrowego. Późne i wydłużone siewy, trudności w zwalczaniu szkodników i kontroli zachwaszczenia czy wreszcie – w zależności od rejonu - niedobór lub nadmiar opadów spowodowały, że mamy bardzo duże zróżnicowanie, jeżeli chodzi o plony i jakość surowca w poszczególnych regionach plantacyjnych. Patrząc globalnie, będzie to lepsza kampania od zeszłorocznej, jednakże wyniki odbiegać będą od tych rekordowych, które uzyskiwaliśmy jeszcze kilka lat temu.