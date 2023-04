Ćwierćfinał Pucharu Polski K-PZPN: Gryf Sicienko - FAF Elana Toruń [zdjęcia kibice + mecz]

Gryf to jedyny przedstawiciel klubów z A-klasy, który dotarł aż do czołowej ósemki rozgrywek. Los skojarzył go z jednym z głównych faworytów do końcowego triumfu. Spotkanie postanowiono przenieść do Torunia, ale formalnym gospodarzem była ekipa z Sicienka.

Na tle trzeciej ekipy IV ligi Gryf prezentował się całkiem solidnie. Potrafił torunianom napsuć trochę krwi kiedy na 1:2 trafił z rzutu karnego Kacper Wierzbanowski.

Bohaterem Elany był Maciej Rożnowski, który ustrzelił hat tricka. Wynik ustalił Oliwier Malinowski.

W półfinale torunianie podejmą Zawiszę Bydgoszcz, który broni trofeum.