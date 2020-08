Cykl Grand Prix 2020 wreszcie się zaczyna. Cztery weekendy walki o złoto

Wcześniej wprowadzono nowy system punktacji w cyklu. W tym sezonie do klasyfikacji generalnej, nie będą liczyły się punkty zdobywane w poszczególnych wyścigach, a punkty przyznawane za miejsca zajęte w każdym z turniejów. Najwięcej zgarną oczywiście finaliści : zwycięzca zawodów 20 punktów, zawodnik z drugiego miejsca 18, z trzeciego 16, a z czwartego 14. By sięgnąć po tytuł, trzeba nie tylko regularnie punktować w każdym wyścigu, ale też odpowiednio zmotywować na finał.

W planowanym na ten sezon cyklu Grand Prix, trzeba było organizować wszystko od nowa . Zamiast dziesięciu turniejów w różnych częściach Europy, mamy osiem - skumulowanych w czterech miastach (sześć w Polsce, dwa w Czechach) i w krótkim czasie (pięć tygodni). W każdym mieście - Wrocławiu, Gorzowie, Pradze i Toruniu - odbędą się dwa turnieje, dzień po dniu. Na początek żużlowcy spotkają się na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, w piątek (28.08) i w sobotę (29.08).

To dziwny rok, w którym pandemia koronawirusa storpedowała mnóstwo planów ludziom na całym świecie. Również w sporcie, w każdym jego aspekcie.

Złotego medalu bronić będzie Bartosz Zmarzlik . On też jest jednym z faworytów tegorocznych zmagań. Pytany o to, kogo uważa za największe zagrożenie w walce o tytuł, mówi: - Głównych rywali można wymienić na palcach dwóch, trzech, może nawet czterech dłoni. Każdy kto staje pod taśmą, chce wygrywać. O tym, kto jest najlepszym zawodnikiem świata, często na końcu decydują detale. Żadnego rywala nie można lekceważyć - podkreśla.

W tym sezonie Polak świetnie radzi sobie w PGE Ekstralidze, ale pod względem skuteczności, są od niego lepsi. To Emil Sajfutdinow i Artiom Łaguta, którzy powinni liczyć się w walce o złoto. Do grona kandydatów do podium można pewnie zaliczyć też Martina Vaculika, Leona Madsena czy Macieja Janowskiego. A w zasadzie - nie można wykluczyć żadnej niespodzianki.