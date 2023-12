Czad to podstępny zabójca. W Kujawsko-Pomorskiem trwa kampania "Czad i ogień. Obudź czujność"

W sezonie grzewczym strażacy odnotowują wzrost interwencji związanych z pożarami domów, mieszkań, a także ulatnianiem tlenku węgla, czyli czadu.

Do 13 grudnia w Kujawsko-Pomorskiem mieliśmy 1551 pożarów, rannych zostało 95 osób, w tym 15 dzieci, a 14 poniosło śmierć, najczęściej przez uduszenie dymem. Tegoroczne dane mówią też o 769 pożarów sadzy w kominach. Podczas próby samodzielnego gaszenia ranne zostały 4 osoby.

Strażacy wyjeżdżali też 155 razy do ulatniającego się czadu. Objawy podtrucia miało 46 osób, w tym 9 dzieci. Ofiar śmiertelnych nie było.

- To nam uzmysławia z jakim problemem mamy do czynienia. Czad nie ma zapachu, smaku ani barwy, nie szczypie w oczy i nie dusi w gardle. Wdychający go człowiek zwykle nawet nie orientuje się w sytuacji, traci przytomność i jeśli pomoc nie nadejdzie na czas umiera w ciszy- wyjaśnia st. bryg. Małgorzata Jarocka- Krzemkowska, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.