Piesi giną na drogach w Kujawsko-Pomorskiem jeden po drugim. Dlaczego apele o rozsądek nie działają?

Coraz częściej z winy pieszego...

To co się dzieje w tym roku na drogach regionu odwraca dotychczasowe bieguny odpowiedzialności za wypadki z udziałem pieszych – teraz więcej przypisuje się ich samym ofiarom. To wspomniana liczba 18 zabitych.

Nie jest to jakaś nadzwyczajna sytuacja, jeśli porównać ją do danych z roku 2021: 744 wypadki, 116 zabitych, 807 rannych.

Co się stało z naszą świadomością?

- Teraz jednak bardzo niepokoi rosnąca liczba poszkodowanych pieszych. Organizujemy cykliczne akcje pod nazwą Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego, Bezpieczny Pieszy, organizujemy pogadanki dla różnych grup społecznych, rozdajemy elementy odblaskowe i kamizelki, apelujemy poprzez media i… załamujemy ręce, bo jak się wydaje nie trafia to do świadomości uczestników ruchu drogowego – komentuje z żalem mł. insp. Maciej Zdunowski , naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

50 km na godz. może być za szybko

- Tak właśnie się dzieje, ale kierowca musi pamiętać, że przed oznakowanym przejściem powinien zwolnić i zachować szczególną ostrożność. W obszarze zabudowanym, jeśli nie ustawiono innych znaków, maksymalna prędkość wynosi 50 kilometrów na godzinę, ale nie oznacza to, że zawsze wolno z taką jeździć – prędkość zawsze trzeba dostosować do warunków panujących na drodze, do tych związanych z ruchem pojazdów i pieszych oraz do warunków pogodowych – przypomina i upomina Zdunowski.

Oficer policji robi to, bo nadal bardzo wielu kierowców ignoruje te podstawowe zasady, jeździ za szybko i brawurowo. Nie działają na nich apele o rozsądek ani radykalnie podniesiona od 1 stycznia 2022 roku wysokość mandatów.