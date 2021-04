Czarnobylska rocznica. "Skażone mięso wożono pociągiem przez 3 lata". Skutki katastrofy odczuwamy do dziś

Polska Ludowa, o wybuchu w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, dowiedziała się dwa dni później. Jak zareagowały na katastrofę władze?

29 kwietnia 1986 powołano Komisję Rządową, która podjęła decyzję o podaniu płynu Lugola dzieciom i młodzieży. Pojawiły się też hasła, by wstrzymać wypas bydła na łąkach oraz spożywanie owoców, warzyw, grzybów, ale też... deszczówki i stopionego śniegu.

Decyzją Moskwy, pracownicy rzeźni mieli obowiązek mielenia skażonego mięsa i - po dodaniu "czystego", wytwarzać kiełbasy. Ba, instrukcja dotycząca powstawania wątrobianki, liczyła kilka stron.

W ukraińskich i białoruskich chłodniach zalegały tony niebezpiecznego mięsa. W 1987 roku 317 ton radioaktywnej mrożonki z zakładów w Homelu trafiło do wagonów. Mięso wywieziono do Gruzji, która - po sprawdzeniu promieniowania - nie przyjęła wątpliwego daru. Jak opisuje Kate Brown w książce "Czarnobyl. Instrukcje przetrwania", wagony wypełnione mięsem... krążyły przez trzy lata! Potem towar trafił do skażonego miasteczka, gdzie otoczono go płotem ze znakami ostrzegawczymi. W końcu padły chłodnicze agregaty w wagonach, przerażeni elektrycy nie chcieli podjąć się naprawy, a sprawa toksycznego mięsa została nagłośniona. Ostatecznie znalazło się ono w rowie wylanym betonem.