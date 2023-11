X Forum Rolnicze „Gazety Pomorskiej” już 2 grudnia w Żninie. Aktualne problemy rolników, opinie ekspertów, uroczysta gala

Jak maksymalnie wykorzystać ekoschematy?

Co rok stawiamy na naszym Forum sprawy najbardziej frapujące branżę i nie inaczej będzie w tym roku. Zapytamy o pieniądze dla polskich rolników do 2027. Zyskają czy stracą na Europejskim Zielonym Ładzie? To pytanie gospodarze zadają sobie od 2020 r., gdy Komisja Europejska ogłosiła zielone założenia w produkcji rolnej. Co na ten temat myślą eksperci?

Podczas Forum porozmawiamy też z cudzoziemcami, którzy od lat prowadzą gospodarstwa w Polsce. Zaprosiliśmy Francuza i małżeństwo Szwajcarów. Wiele lat temu przyjechali z Zachodu, ale dziś są już tutejsi. Co oni myślą o zmianach w polskim i europejskim rolnictwie?

Pod lupę weźmiemy również Krajowy Plan Strategiczny z naciskiem na wsparcie dla rolników także w ramach ekoschematów. Co może zrobić rolnik, by maksymalnie wykorzystać tę pomoc?