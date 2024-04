Czternasta Emerytura 2024 - nowa tabela wyliczeń. Tyle wyniesie według majowych doniesień

Czternasta Emerytura - komu przysługuje?

Świadczenie to przysługuje osobom pobierającym emeryturę, rentę w systemie powszechnym, emeryturę pomostową, a także zasiłek i świadczenie przedemerytalne. Jest to ważne wsparcie dla tych, którzy otrzymują niskie świadczenia, a ich dochody nie przekraczają ustalonego limitu.

W 2024 roku pełna czternasta emerytura zostanie przyznana tym seniorom, których dochody brutto nie przekraczają 2900 zł. Jest to próg, poniżej którego seniorzy mogą liczyć na pełną kwotę świadczenia. Warto jednak zauważyć, że za każdą złotówkę przekraczającą ten próg, wartość czternastej emerytury będzie pomniejszana.

Czternasta emerytura jest świadczeniem wprowadzonym w 2021 roku, które ma na celu wsparcie seniorów w pokrywaniu ich codziennych wydatków. Nie wszyscy jednak mogą liczyć na to dodatkowe wsparcie finansowe.

Ile wyniesie czternasta emerytura?

W 2024 roku czternasta emerytura ma wynieść maksymalnie około 2650 zł brutto, co po odjęciu podatków i składek może dać seniorom około 2200 zł netto. Jest to znacząca kwota, która może pomóc seniorom w pokryciu ich codziennych wydatków. Pełną kwotę czternastej emerytury otrzymają osoby, których dochody nie przekraczają 2900 zł brutto. Dokładne wyliczenia czternastych emerytur netto prezentujemy w poniższej galerii.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że czternasta emerytura jest świadczeniem, które podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach. Dlatego też wartość netto świadczenia może się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji podatkowej seniora.

Kiedy zostanie wypłacona Czternasta Emerytura 2024? Seniorzy mogą spodziewać się wypłaty czternastej emerytury w drugiej połowie 2024 roku. ZUS zapewnia, że świadczenie zostanie wypłacone w takich samych terminach, jak podstawowe renty i emerytury. Co ważne, aby otrzymać czternastą emeryturę, nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Świadczenie to będzie wypłacone z urzędu, co jest dużym ułatwieniem dla seniorów.