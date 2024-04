Czternasta Emerytura 2024 - tabela wyliczeń. Dodatkowe przelewy będą znacznie niższe niż ostatnio!

W ubiegłym roku uchwalono przepisy, które zapewniają emerytom i rencistom prawo do czternastej emerytury. Zgodnie z ustawą, jej wysokość równa jest minimalnej emeryturze. Po waloryzacji świadczeń od 1 marca, minimalna emerytura wynosi 1 780 zł i 96 gr brutto i to właśnie taka kwota trafi do osób, których emerytura lub renta nie przekracza 2 900 zł brutto. Czternasta Emerytura nie jest jednak zwolniona z podatku, co zmienia nieco kwoty przelane na konta.