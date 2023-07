Cztery medale polskich zapaśniczek w mistrzostwach Europy do lat 20

Świetnie spisała się też Patrycja Strzelczyk w kategorii wagowej 57 kg, która w pierwszej rundzie pokonała Petrę Mrackovą 10:2, a w ćwierćfinale po zaciętej walce uległa Gerdzie Terek z Węgier 1:3. Ponieważ jednak Węgierka awansowała do finału, dała szansę Polce rywalizacji w repasażu. Strzelczyk tę szansę wykorzystała, a w walce o brązowy medal, po straconym punkcie za pasywność, do końca pojedynku była bardziej aktywna od Lotty Vetteranty z Finlandii. Polka uzyskała jeden punkt, który wystarczył, by reprezentacja Polski mogła świętować drugi brązowy medal.

– Bardzo cieszymy się z medali naszych zawodniczek, bo przecież te młode zawodniczki są przyszłością polskich kobiecych zapasów. Dla wielu medalistek sukces wywalczony w Hiszpanii jest najważniejszą chwilą w dotychczasowej karierze, ale jestem przekonany, że to dopiero wstęp do ich seniorskich osiągnięć – mówi prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej Supron. Start reprezentantek Polski w mistrzostwach wsparła Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Fantastycznie w kategorii wagowej do 65 kg walczyła Alicja Nowosad. Polka w rundzie kwalifikacyjnej pokonała przez „tusz”, przy stanie 8:5, Turczynkę Busrę Efę, a w ćwierćfinale wygrała w emocjonującym pojedynku 7:5 z Marią Pantiru z Rumunii. W półfinałowym pojedynku 19-letnia Nowosad nie zostawiła złudzeń Gerdzie Berth z Niemiec i wygrała 7:2. Niestety, w finale znalazła pogromczynię w osobie Węgierki Eniko Eleks, ale za fantastyczną postawę we wcześniejszych walkach Polce należą się duże brawa, tym bardziej, że ten srebrny medal jest, jak na razie, jej największym sukcesem w karierze.

Doskonale radziła sobie też Patrycja Cuber w kategorii wagowej do 68 kg. Polka zaczęła swoją rywalizację od ćwierćfinału, w którym po fantastycznym pojedynku pokonała Vanesę Georgievą z Bułgarii 5:4. Wielu ekspertów uważało, że ten pojedynek był kluczowy dla awansu naszej zapaśniczki do finału i tak też się stało. W półfinale Polka położyła na Chorwatkę Milli Andelić i pełna nadziei przystąpiła do walki finałowej. W niej minimalnie, 1:2, uległa Ukraince Irynie Zablotskiej.

To nie koniec dobrych wyników polskich zawodników, którzy sześciokrotnie plasowali się na piątych miejscach. Zajęli je Olivier Skrzypczak (kategoria wagowa do 60 kg, styl klasyczny), Arslanbek Salimov (do 67 kg, klasyczny), Sebastian Warchoł (do 97 kg, klasyczny), Rafał Szewc (do 57 kg, wolny), Ksawery Kamiński (do 125 kg, wolny) oraz Olha Padoshyk (do 62 kg, zapasy kobiet).