Cztery nowe kontrakty w GKM Grudziądz. Ta drużyna ma walczyć o mistrzostwo

Najlepiej znany grudziądzkim kibicom jest Emil Breum, który zadebiutował na polskich torach w barwach GKM w 2022 roku, gdzie był jednym z liderów zespołu U24 i doczekał się szansy występu w PGE Ekstralidze - w meczu na toruńskiej Motoarenie. Potem przeniósł się do PSŻ Poznań, a 2023 rok spędził w barwach opolskiego Kolejarza, gdzie również będzie startował w rozgrywkach ligowych w sezonie 2024. W zakończonych rozgrywkach sięgnął m.in. po złoto juniorskiego czempionatu w Danii, a także z reprezentacją po srebro Speedway of Nations 2.

Drugim nowym Duńczykiem w zespole będzie Kevin Juhl Pedersen. Utalentowany 22-letni zawodnik dwa ostatnie lata startował w Lokomotivie Daugavpils. Teraz, oprócz startów w U24 Ekstralidze, będzie on wypożyczony do drugoligowej ekipy z Opola. Najbardziej udany w jego wykonaniu był 2022 rok, kiedy to sięgnął po srebrny medal Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Danii oraz zajął szóste miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu SGP2.