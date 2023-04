Cztery wielkie imprezy łyżwiarskie w Polsce! Czołówka światowa będzie rywalizować w Gdańsku i Tomaszowie Mazowieckim

Pierwszą wielką imprezą będzie Puchar Świata w Tomaszowie Mazowieckim. Najlepsi zawodnicy z całego świata będą startować w Arenie Lodowej w dniach 8-10 grudnia. Zawody Pucharu Świata w Tomaszowie Mazowieckim odbywają się od sezonu 2018/2019, z przerwą w trakcie szczytu pandemii COVID-19. W ubiegłym sezonie w Arenie Lodowej zawody Pucharu Świata – włącznie z finałem! – odbyły się dwukrotnie.

– Mamy bardzo wysokie oceny wszystkich imprez, które organizowaliśmy od 2018 roku, bo wtedy była pierwsza impreza międzynarodowa. Zaczęliśmy od Pucharu Świata juniorów, a dwa tygodnie później był Puchar Świata dla seniorów i od tamtej pory to się rozkręciło. To nie jest tak, że to się samo dzieje i bez żadnego problemu dostajemy te imprezy. Jeździmy, rozmawiamy, przekonujemy ISU, że warto nam przekazać organizację tej imprezy, bo robimy to dobrze. A ISU to docenia – dodaje Tataruch.