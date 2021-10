Cztery wielkie mistrzynie sportu na specjalnej lekcji wychowania fizycznego z uczennicami

Projekt „Mistrzynie w Szkołach” skierowany jest do uczennic z ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich. Właśnie wśród tej grupy wiekowej wśród dziewcząt notuje się na największą absencję na lekcjach wychowania fizycznego.

– Naszym celem jest pokazanie dziewczynom z ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół średnich, jak ważny w ich życiu powinien być sport. W tej grupie wiekowej notuje się największą absencję na lekcjach wychowania fizycznego, a to ma przecież niekorzystny wpływ na nasze zdrowie. Pokażemy im, jak fajna może być lekcja wf, a później powiemy im, czemu warto ćwiczyć – mówi Otylia Jędrzejczak.

Najlepsza zawodniczka w historii polskiego pływania zaprosiła do Mińska Mazowieckiego trzy inne wybitne mistrzynie sportu, medalistki ostatnich igrzysk olimpijskich w Tokio – wioślarkę Agnieszkę Kobus-Zawojską oraz lekkoatletki Małgorzatę Hołub-Kowalik i Annę Kiełbasińską. Hołub-Kowalik w Tokio wywalczyła złoto i srebro w biegach sztafetowych, Kiełbasińska wróciła do Polski ze srebrnym medalem w sztafecie 4x400 metrów, a Kobus-Zawojska do brązu z Rio de Janeiro tym razem dołożyła srebro. Wliczając w to trzy olimpijskie medale Otylii Jędrzejczak, w lekcji wf dla dziewcząt w Mińsku Mazowieckim będą mistrzynie, które w sumie wywalczyły osiem medali olimpijskich w tym dwa złote!