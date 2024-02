Czy będą braki prądu 22.02 w kujawsko-pomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (22.02 1:04) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Brzozie od 23 do 31, od 35 do 37, od 39 do 41, 41A, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 51B, 51C, od 52 do 54, 54A, od 55 do 60, 62, od 171 do 174, 183, 184, 186, 208, 220, 222, 230, 239, 181/1, 183/3, 190/5, 196/10, 196/9, 211/1, 211/12, 211/13, 211/14, 211/15, 211/4, 211/7, 211/9, 214/1, 214/15, 214/7, 214/9, 215, 223/2. 22.02 od godz. 8:00 do 16:00

Chalno 26, 27, 30, 91/6, Kamieniec 24, od 26 do 30, Kamieniec--, Kamieniec-16/3, 16/4, Kamieniec-172/1 , Kamieńczyk 23, Orle 4, 5, 11, 12, 14, od 17 do 22, 24, od 26 do 28, 44, 172/26, 2/106, 30/1, Orle 3, 10, 29A, Rybiny 24, 28, Świnki 1, 1/A, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 20, 13/22, Świnki-13/13, Świnki-13/16 (GPO), Świnki-13/2 (GPO), Świnki-13/25 (GPO). 22.02 od godz. 8:00 do 13:00

Sosnówka , Trzciano od 6 do 8. 22.02 od godz. 8:30 do 13:00

Białochowo 1, 1A, 3, 4, 6, 7, od 9 do 11, od 14 do 16, 17A, 18, od 49 do 51, 75, 76, 76A, 76B, 77, 77C, 78, 79, 79A, 80, 83, 84, 0001-70/10 (GPO), 70/3. 22.02 od godz. 8:30 do 13:30

Kłobukowo 2, 4, Tłuchowo ulice Leśna 7, 11, 15, 17, 18, 30, 33, 40, Spółdzielcza od 14 do 16, 18, 22, 35, 369/3, Zastodólna , 273/2 , Tłuchowo-369/1. 22.02 od godz. 11:00 do 14:00

Kamień Kotowy 9, 11, Tłuchowo ulica Wiejska od 3 do 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 32, 228/2, DZ. 228/1, Tłuchowo-201/1 (GPO). 22.02 od godz. 8:30 do 11:00

Dębiny ulice Jesienna 1, Okólna 1/1, 7, 9/2, Pałacowa 1, 1/F, 1H, 3, 8, 9, 9/3, 10, 105/4, 48/3, 58/25 1, 9, od 21 do 24, 27, 28, 58/29, Wybcz ulice 3 Maja od 1 do 5, 8, 10, 12, Chłopska 5, 7, 9, 11, 13, 13 B, 13A, 13c, 15, 17, 20A, 22, 24, 32, 121/6, 154/5, 154/8, gen. Wł. Andersa 1, 2, 6, 10, 12, 16, Kazimierza Wielkiego 2, 3, 5, 8, 9, Kłosowa 2, Konopna 2, 4, ks. Z. Tynieckiego 3, od 7 do 9, 11A, 13, 15, 35/3, 35/5, 43/8, M. Konopnickiej 1, 1A, 1B, od 4 do 6, Orna 2, 6, Owocowa 8, 10, 12, Rodzinna 1, 5, Solidarności od 1 do 3, Strażacka 2, 4, 5, 8, 8/2, 175/4 od 3 do 6, 8, 9, 17, 29, 30B, 55, 59, 62, 112/1, 161, 174/1, 184/1, 96/2,109/4, 98/11, Wybczyk ulice gen. Wł. Sikorskiego 1, 2, Generała Władysława Sikorskiego 1 1, 30, 31. 22.02 od godz. 8:30 do 13:00

Gole od 5 do 14, od 16 do 22, 24, od 26 do 29, od 33 do 35, .-174/1 (GPO), 102/1, 159/1, 164/1 (GPO), Gole-Kolonia , Kobyla Łąka 5, Sławęcin 1, od 3 do 11, 13, od 15 do 18, 20, Stróże od 1 do 4, od 6 do 8, od 10 do 14, 49. 22.02 od godz. 9:00 do 14:00

Gole od 5 do 12, od 33 do 35, 102/1, 159/1. 22.02 od godz. 9:00 do 14:00

Brak zasilania w miejscowości Sadki dla ulicy. Bohaterów od 6 do 42 oraz numer 53 ze stacji transformatorowej Sadki 12. 22.02 od godz. 7:00 do 15:00

Brak zasilania w miejscowości Koronowo dla ulic. Cypriana Kamila Norwida 11, 13, 15, 17, Juliusza Słowackiego od 2 do 17, Adama Mickiewicz 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, Leona Wyczółkowskiego 1 i 2 ze stacji transformatorowej Koronowo Polna. 27.02 od godz. 8:00 do 16:00

Brak zasilania w miejscowości Gogolinek od 1 do 14 ze stacji transformatorowej Gogolinek 2. 28.02 od godz. 8:00 do 16:00

Huby od numeru 7 do 10, i przyległe. 22.02 od godz. 8:30 do 13:30

Brak zasilania w miejscowości Gogolinek od 1 do 43 ze stacji transformatorowej Gogolinek 3. 29.02 od godz. 8:00 do 16:00

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Lubiewo ul. Wodna, Kościuszki, Hallera numery nieparzyste od 25 do 35, parzyste od 56 do 64, Wojska Polskiego numery parzyste od 30 do 40, nieparzyste od 67 do 85, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

23.02 od godz. 7:30 do 15:00

Bruchniewo, Brukniewo, Lubiewo ul. Sportowa, Lipowa, Ks. Czarnowskiego, Miodowa, Wojska Polskiego numery parzyste od 20 do 28, nieparzyste od 49 do 65, Hallera numery: 11, 15, 23, 30, 38, Witosa 1B, 1D, 7, 9, Polna 3, Lubiewo 18 oraz od 25 do 50A, Lubiewice od 51 do 56, Trutnowo 23, 24, oraz od 48 do 51, i przyległe.

23.02 od godz. 8:00 do 14:30