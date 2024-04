Czy będą wyłączenia prądu 30.04 w kujawsko-pomorskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim 30.04? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 30.04 w kujawsko-pomorskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim.

Gdzie obecnie (30.04 7:04) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat bydgoski Karolewo numery: od 6 do 12 oraz 16, 16, i przyległe.

30.04 od godz. 7:00 do 15:30

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat brodnicki Gutowo 32.

30.04 od godz. 8:00 do 14:00 Małe Leźno 38, 38a, 40A, 41, od 43 do 45, 56, 101/3, 72/1, dz. 87/1.

30.04 od godz. 8:00 do 14:00 powiat golubsko-dobrzyński Rodzone , 113/4, 113/5.

30.04 od godz. 8:30 do 14:00 powiat chełmiński Dorposz Chełmiński 1, 2, od 6 do 8, 19, 27, 35, 36B, 37, 110, 209/3, 75-I, Łęg od 34 do 36, Podwiesk 4, 38, 43, 44, 44/2, 44A, 44C, od 45 do 48, 61, 0015-94, 51/2, 53/3, 95/1.

30.04 od godz. 9:00 do 18:00

Grudziądz Mały Rudnik ulice Makowa 2, Tulipanowa 16 39.

30.04 od godz. 11:00 do 15:00 powiat wąbrzeski Łopatki 85, 86, 86A, od 87 do 91, 0005-146, 143/1.

30.04 od godz. 9:00 do 13:30 powiat grudziądzki Łasin ulice Dworcowa 27-31, od 31 do 34, 36, 40, 42, 53, 0021-16/10, 12/2, 16/1, 16/10,16/8,16/7, Grudziądzka 5, 7, 9, 11, 15, 17, 17A, 22, Krótka 3, Spółdzielców 1, 1A, 2 , 824/2.

30.04 od godz. 9:00 do 14:00 Łasin-Wybudowanie 27, 38, 48, od 50 do 52, 52A, 76, 76A, 301/2.

30.04 od godz. 9:00 do 14:00 powiat toruński Bierzgłowo ulica Gruntowa 2, Zamek Bierzgłowski ulice Akacjowa 1, 4, 5, 7, 11, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 33, 323/11, Chabrowa 1, 1A, od 2 do 4, 4A, 370/7, Jagiellońska 17, 17A, 19, 21, 23, 32, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 54, 58, 66, 68, 356, 394/2, 394/5, 480/2, Łąkowa 4, 7, Magnacka 1, 2A, 2C, 5, 6A, 8, 8/C, 9, 12, 15, 572/2, Makowa 6, 482/3, Sosnowa 2A, 444/1, Wojska Polskiego 4, 13 2, 46B, 52, 53A, 53D, od 56 do 58, 65, 79, 80, 80B, 323/19, 323/46, 324/10, 375, 394/4, 400/11, 400/12, 400/14, 400/17, 569/1, 571/2.

30.04 od godz. 8:00 do 9:30

Bierzgłowo ulice ks. Z. Ziętarskiego od 2 do 5, Odległa 2, Turystyczna 3, 5, Wiatraczna 1, 2 1, 2, 5, 8, 11, 13, 15.

30.04 od godz. 8:00 do 13:00 Cegielnik ulice Dębowa od 3 do 7, Dobrzyńska 11, 22, 165/11, 165/12, 76/21, 76/39, 76/5, Lawendowa 4, 5, od 7 do 9, od 12 do 15 2, od 4 do 7, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 29, 34, 34A, 34B, 34C, od 35 do 38, (dz. 114/4), .-156/29, 104/2, 121, 122/2, 149/7, 156/32, 156/37, 165/9, 220, 221, 228/4, 230/1, 230/2, 5/3, 61/1, 66/9, 69/2, 69/8, 76/26, 76/31, 76/33, 76/38, dz. 156/26, Czarne Błoto 79C, 81A, 82, Rozgarty ulica Chabrowa 2, 104/5.

30.04 od godz. 8:00 do 9:30 powiat włocławski Szpetal Górny ulice Płocka 22, 30, 32, 34, 36, Wiślana , 245/12.

30.04 od godz. 8:00 do 12:00

powiat inowrocławski Sławsk Wielki

30.04 od godz. 7:30 do 14:00 Jaksice Powstańców Wielkopolskich 2, 3, 5, 6, 6a, 7a, 7, Szkolna 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7,

30.04 od godz. 8:30 do 11:00 Będzitówek 1, 1b, 2, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 24, 23, 23a, 22, 21, 17, 18, 20, Pęchowo 16, 15, 14, 13,

30.04 od godz. 8:30 do 14:00 Janikowo Powstańców Wielkopolskich 1a, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,

30.04 od godz. 10:30 do 14:00 powiat mogileński Bożejewice

30.04 od godz. 7:30 do 14:00 powiat żniński Brzyskorzystew 11, 10, 10a, 9, 8, 7, 6,

30.04 od godz. 7:30 do 17:00

Brzyskorzystew 6, 7, 10, 10a, 8, 9, 11,

30.04 od godz. 8:00 do 15:00

Władysławowo 11d, 11f, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 113, 114, 116, 117, 118, 133, 135, zgodnie z plakatami

30.04 od godz. 8:00 do 14:00 Żnin ul. Powstańców Wielkopolskich, Gnieźnieńska 34, 38, 38a, 38b, 38c, 40, 40a,

30.04 od godz. 9:00 do 14:00 powiat sępoleński Brak zasilania w miejscowości Rogalin 39, 41, 43, 47 ze stacji transformatorowej Rogalin 3.

30.04 od godz. 8:00 do 16:00 Brak zasilania w miejscowości Dębiny 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 36, 37, 38, 39 ze stacji transformatorowej Dębiny 1.

7.05 od godz. 7:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Dębiny od 11 do 16 ze stacji transformatorowej Dębiny 1.

8.05 od godz. 7:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Dębiny od 11 do 39 ze stacji transformatorowej Dębiny 1.

9.05 od godz. 8:00 do 17:00

Brak zasilania w miejscowości Borzyszkowo 26, 27 ze stacji transformatorowej Borzyszkowo 4.

10.05 od godz. 8:00 do 15:00 powiat bydgoski Brak zasilania w miejscowości Solec Kujawski ul. Kolorowa 34C, dz. 2285/2, 2284/1, 2284/2, 2284/3.

30.04 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Samociążek dla ulic. Spokojna 8, 10, 12, Olipijska 23, 25, 26, 33, Igrzyskowa 2, Przyjazna 1 i 9 oraz Wesoła 27 i 31 ze stacji transformatorowej Samociażek 6.

6.05 od godz. 7:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Dąbrowa Chełmińska ul. Konwaliowa 8, 10, dz. 231/31, dz. 231/37.

6.05 od godz. 8:00 do 13:00

Trzęsacz 10K, i przyległe.

6.05 od godz. 8:00 do 13:30 Brak zasilania w miejscowości Żołędowo ul. Krótka; Leśników; Sportowa 1, 2; Polna 32 - 45.

7.05 od godz. 7:00 do 14:00

Brak zasilania w miejscowości Koronowo dla ulic. Tucholska: 20, 21, 22, 23, 24, 27, Promenady 8, 41, Droga do Różanny i 1, 2, 2a ze stacji transformatorowej Koronowo Promenada.

7.05 od godz. 8:00 do 10:00 Brak zasilania w miejscowości Osielsko ul. Jodłowa 1, 3, dz. 923/3.

7.05 od godz. 8:00 do 13:00 Aleksandrowo ul. Lisia numery: 11, 13, i przyległe.

8.05 od godz. 9:00 do 13:30 Brak zasilania w miejscowości Gzin Dolny ul. Dolna 1, 2, 3, 5, 6, dz. 11/13.

9.05 od godz. 7:00 do 13:00 powiat świecki Ernestowo numery 16, 18, 20, 21, 22, i przyległe.

6.05 od godz. 7:00 do 15:30 Stara Rzeka 1 (leśniczówka), i przyległe.

8.05 od godz. 7:00 do 15:30 powiat tucholski Klonowo od numeru 148 do 151, i przyległe.

6.05 od godz. 8:00 do 15:30

Małociechowo numery: od 8 do 16, Luszkówko 14, 15, 16, i przyległe.

7.05 od godz. 7:00 do 15:30 Łowin numery: od 17 do 41 oraz 69, i przyległe.

7.05 od godz. 9:00 do 11:30 Bysław ul. Główna 34, i przyległe.

8.05 od godz. 9:00 do 12:30 Sucha ul. Główna numery nieparzyste od 15 do 29, parzyste od 24 do 44, Kościelna 2, 4, 6, i przyległe.

9.05 od godz. 9:00 do 16:30

Zielonka 25A, i przyległe.

9.05 od godz. 10:00 do 13:30 Sucha ul. Główna, Słoneczna, Kościelna, Leśna, os. Bieniek numery: 76, 83, i przyległe.

9.05 od godz. 13:00 do 16:30 powiat nakielski Brak zasilania w miejscowości Mrocza dla ulic. Rzemieślnicza 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 oraz ulica Piotra 44 ze stacji transformatorowej Mrocza Osiedle młodych 2.

6.05 od godz. 10:00 do 15:00

ZOBACZ KONIECZNIE 24 miejsca na wycieczkę z dzieckiem w Polsce [GALERIA]

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

ZOBACZ KONIECZNIE Planujesz wakacje? Zapomnij o tych atrakcjach

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!