Czy generał Haller obejrzał „Zemstę” w toruńskim teatrze? Nowe ustalenia toruńskiego naukowca

Zapowiedział pan ujawnienie nieznanych dotąd materiałów z teatralnego życia Torunia. To nie pierwsze pana znaleziska w tej dziedzinie.

Od wielu lat zajmuję się historią życia teatralnego regionu, przede wszystkim dziejami teatrów w Toruniu i Elblągu. Opublikowałem m.in. monografię dotyczącą historii teatru niemieckiego w Toruniu. Do cennych materiałów źródłowych, które stanowią podstawę moich publikacji, docierałem podczas kwerend

archiwalnych w Niemczech i w Polsce. Tak było także w przypadku pracy nad historią teatru w Toruniu w przełomowym roku 1920, gdy Toruń został przejęty przez władze polskie po okresie zaborów.

Tym razem podjął się pan zadania zrekonstruowania okoliczności powstania pierwszych polskich spektakli w Teatrze Miejskim w Toruniu. Te okoliczności nie były dotąd znane. W jaki sposób dotarł pan do tych materiałów?

Do wstępnych informacji dotyczących pierwszego spektaklu w języku polskim w Teatrze Miejskim dotarłem już wiele lat temu, gdy pracowałem nad historią teatru niemieckiego w Toruniu. Wzmiankowałem wówczas o tym w dwóch moich wcześniejszych publikacjach. Zakładałem, że te dane – tak istotne dla historii teatru polskiego w Toruniu – są bardzo dobrze znane toruńskim teatrologom. Okazało się jednak, że istnieje luka w wiedzy o tym czasie. Uznałem więc , że istnieje potrzeba merytorycznego opracowania tego bardzo ważnego dla historii miasta zagadnienia. Tym bardziej, że źródła archiwalne pozwalają na zrekonstruowanie nie tylko okoliczności dotyczących pierwszego spektaklu w języku polskim w toruńskim Teatrze Miejskim, ale i umożliwiają rekonstrukcję pełnej historii Teatru Miejskiego w Toruniu od momentu wkroczenia wojsk polskich do miasta po okresie zaborów (18.01.1920) aż do oficjalnej inauguracji pierwszego polskiego sezonu teatralnego w utworzonym Teatrze Narodowym (28.11.1920). Dotarłem do kluczowych źródeł i mogłem zweryfikować wcześniej zdobyte informacje. W okresie, w którym odbudowywała się polska państwowość w Toruniu, scena Teatru Miejskiego stała się przestrzenią wielu ważnych wydarzeń mających wymiar nie tylko artystyczny, ale też znaczenie dla życia społeczno-politycznego miasta.

- Dotarłem do kluczowych źródeł i mogłem zweryfikować wcześniej zdobyte informacje - mówi prof. Podlasiak. - W okresie, w którym odbudowywała się polska państwowość w Toruniu, scena Teatru Miejskiego stała się przestrzenią wielu ważnych wydarzeń mających wymiar nie tylko artystyczny, ale też znaczenie dla życia społeczno-politycznego miasta. Nadesłane

Zapowiedział pan ujawnienie nieznanych dotąd faktów. Czego możemy się spodziewać.

Nie mogę zdradzić wszystkich szczegółów. Na pewno, poza odpowiedzią na pytanie postawione w tytule wykładu i prezentacją źródeł, opowiem o tym co robili polscy oficerowie artylerii w Teatrze Miejskim, jaka opera zachwyciła polską publiczność w lipcu 1920 roku, dlaczego na inaugurację działalności polskiego teatru zagrano „Zemstę” i czy spektakl ten obejrzał generał Haller. Ciekawe są problemy z jakimi problemami zmagali się w listopadzie 1920 roku polscy aktorzy oraz problemy związane z językiem w teatrze.