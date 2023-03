Czy można zmienić termin wyjazdu do sanatorium? Mamy aktualną odpowiedź NFZ

Zadzwoniła do nas Czytelniczka z Bydgoszczy. Ma wyznaczony termin wyjazdu do uzdrowiska na drugą połowę sierpnia tego roku. - Ucieszyłam się bardzo, gdy przeczytałam w skierowaniu, że pojadę nad morze. Niestety, okazało się, że wyjazd pokrywa się z terminem ślubu córki - 26 sierpnia. Tę datę wybrali z ponadrocznym wyprzedzeniem. Chciałabym przełożyć wyjazd do sanatoriom, ale boję się, że spadnę na koniec kolejki i znowu będę musiała czekać dziesięć miesięcy. Czy ślub córki jest wystarczającym powodem, by NFZ uwzględnił moją prośbę i wyznaczył mi nowy, niezbyt odległy termin? - dopytuje pani Wanda, prenumeratorka z Bydgoszczy.