Czy w Myślęcinku i Solankach można robić zdjęcia bez pozwolenia? Wyjaśniamy!

Na jednym z portalu społecznościowych internautka pisze tak: "Zdarzyła mi się dziwna sytuacja w Parku Śląskim w Chorzowie. Mam taki odruch, że zawsze, gdy gdzieś wchodzę, sprawdzam, czy nie ma tabliczki z zakazem fotografowania. W parku tradycyjnie są tabliczki m.in. o niezaśmiecaniu, niewchodzeniu do wody, niedeptaniu roślin. Zaciekawił mnie w pewnym miejscu rytm schodów i wody. Wyciągam aparat. Nagle podchodzi do mnie mężczyzna. Na koszulce na napis ochrona. Pyta czy mam aparat z wymiennym obiektywem. Zdziwiona odpowiadam, że tak. Po chwili pada pytanie czy mam zezwolenie na robienie zdjęć. Bo skoro mam profesjonalny sprzęt, to istnieje prawdopodobieństwo, że mogę robić zdjęcia komercyjnie. Stałam jak wryta. Jedyne, co odpowiedziałam, to że mam półprofesjonalny sprzęt. Ochroniarza to nie obchodziło. Jestem traktowana na równi z tymi, co robią sesje ślubne, komunijne itp. Jeśli chcę robić zdjęcia profesjonalnym sprzętem, muszę napisać maila do władz parku o pozwolenie. Usłyszałam, że mam sobie skończyć "sesję". Rozumiem jakieś profesjonalne zdjęcia, ale fotki spływającej wody, robaczków czy kwiatków? (...) Na terenie parku natrafiłam na kilka regulaminów, ale w żadnym nie było ani słowa o pozwoleniu na fotografowanie".